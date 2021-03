Laporte et Blanquer enterrent la polémique du cluster du XV de France

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié (g) et le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, lors de la Coupe du monde au Japon, le 18 octobre 2019, à Oita. © Gabriel Bouys, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 4 mn

Le rapport d'enquête interne sur le foyer de contamination au Covid-19 dans le XV de France conclut que le protocole sanitaire a été "respecté" par l'équipe et le sélectionneur Fabien Galthié, ont affirmé vendredi le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer et le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte à l'issue d'un entretien.