All-Star Game NBA : la "Team LeBron" l'emporte, Giannis Antetokounmpo MVP

La "Team LeBron James" a remporté le All-Star Game (170-150) contre la "Team Kevin Durant", dimanche, à Atlanta. Auteur d'un "perfect" (16 tirs réussis sur 16), Giannis Antetokounmpo a remporté le titre de "Most Valuable Player".

Publicité Lire la suite

Quatre fois capitaine pour le NBA All-Star Game et quatre fois vainqueur. LeBron James et son équipe de la conférence ont remporté le All-Star Game, dimanche 7 mars, face à la "Team Kevin Durant" (170-150). Le match de haute volée de Giannis Antetokounmpo (35 points, 0 tir manqué) lui a valu d'être désigné MVP.

Antetokounmpo, qui n'était pas capitaine cette année, après deux précédentes éditions où il était à ce titre opposé à James, a fini avec 35 points. Il s'est surtout régalé sous les panneaux où il a profité des grands boulevards pour dunker à loisir, tout en se montrant très adroit derrière l'arc avec un 3/3.

Tant et si bien qu'il a rendu une copie parfaite : 16 sur 16 aux tirs. Ce 100 % sur autant de tentatives est une première dans un All-Star Game. Le précédent record en la matière était propriété de Hal Greer, qui réalisa un 8/8 en 1968.

Enjoy every moment🙏🏽 pic.twitter.com/GsNxjkM20Z — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 8, 2021

LeBron James, très à l'économie (4 pts, 4 passes en 13 min), pouvait se satisfaire de l'avoir sélectionné, puisque dans le sillage de la performance du "Greek Freak", il demeure invaincu en quatre capitanats du "All-Star Game".

Une nette domination de l'Ouest

Contrairement à l'an passé où l'équipe qu'il avait composée avait justement eu le dernier mot face à la "Team Giannis" au terme d'une opposition à suspense et à l'intensité grandissante, cette fois il n'y pas eu photo.

Ses coéquipiers ont d'abord remporté les trois premiers quart-temps (40-39, 60-41, 46-45), pour lesquels il y avait un enjeu, puisque l'équipe qui s'imposait dans chacune de ces périodes gagnait 200 000 dollars à reverser pour l'œuvre caritative de son choix (100 000 dollars pour l'équipe perdante).

Puis, à 146-125, le dernier quart-temps a consisté à atteindre les 170 points, synonyme de victoire finale, sans limite de temps impartie. En effet, conformément au nouveau règlement mis en place lors de la précédente édition, on ajoute 24 points (en hommage au numéro de maillot de Kobe Bryant, tragiquement disparu en janvier 2020) au total de l'équipe qui mène, afin de déterminer le total à atteindre. Ce que la "Team LeBron", qui n'avait donc que 24 pions à inscrire, a réussi sans peine face une "Team Durant" tenue d'en marquer 45 pour espérer s'imposer.

Stephen Curry remporte le concours de trois points

Une tâche d'autant plus compliquée, malgré Bradley Beal (26 pts) et Kyrie Irving (24 pts), qu'en face se trouvaient Stephen Curry (28 pts) et Damian Lillard (32 pts), qui auraient tout aussi bien mérité de soulever le trophée Kobe Bryant de MVP.

Le meneur de Golden State, qui avait déjà passé une bonne soirée en remportant, avant le match, le concours de tirs à trois points, et celui de Portland se sont amusés à enchaîner les banderilles, en plantant chacun huit (à 50 % de réussite).

☔ Dame & Steph ☔



Damian Lillard: 32 PTS, 8x 3PM

Stephen Curry: 28 PTS, 8x 3PM



La #TeamLeBron l'emporte 170-150 à Atlanta! #NBAAllStar pic.twitter.com/n5wRaArcyP — NBA France (@NBAFRANCE) March 8, 2021

Et si celles-ci ont mis à mal leurs adversaires, leur show s'est surtout apparenté à un duel d'adresse entre coéquipiers, l'un répondant à l'exploit de l'autre. Le tout en reculant de plus en plus à chaque tentative, avec à l'arrivée, un match d'autant plus nul que les deux joueurs ont scoré deux fois chacun de la ligne médiane, comme si c'était celle des lancers francs.

À ce titre, ils ont été les plus grands pourvoyeurs d'un spectacle pas toujours au rendez-vous et plutôt avare en actions d'éclat qu'on est en droit d'attendre pour ce genre d'exhibition.

On aura cependant noté cette séquence assez rare où Curry (1,91 m) et Lillard (1,88 m), encore eux, mais aussi Chris Paul (1,85 m), tous trois peu habitués à l'exercice vu leur taille, se sont amusés à s'offrir les uns aux autres des alley-oop (passes rattrapées en l'air pour le dunk).

Rudy. 🌟



Pour sa 2de sélection #NBAAllStar, Rudy Gobert compile 10 PTS, 7 REB en 14 minutes de jeu.#TeamLeBron pic.twitter.com/dRJzFg5a7P — NBA France (@NBAFRANCE) March 8, 2021

Au milieu des "petits", le pivot français Rudy Gobert (2,16 m), dont c'était le deuxième "ASG" consécutif, a eu sa petite part, avec 10 points et 7 rebonds à son actif. Lui aussi a été plusieurs fois envoyé au alley-oop, notamment par LeBron James qui l'avait choisi en tout dernier au moment de composer son équipe.

Covid-19 oblige, ce 70e All-Star Game s'est déroulé dans un quasi huis clos (quelque 1500 invités) à Atlanta, où deux joueurs ont dû rester à leur hôtel, Joel Embiid et Ben Simmons, finalement écartés des festivités pour avoir été en contact avec un coiffeur ayant été testé positif.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne