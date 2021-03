Football : le Trophée des champions 2021 délocalisé à Tel Aviv

Le match opposant le champion de la Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France aura lieu le 1er août et sera délocalisé à Tel Aviv en Israël, a annoncé jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).

Shenzen, Tanger, Montréal et désormais Tel Aviv. Le Trophée des champions voyage. L'édition 2021 de ce match opposant le champion de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France se déroulera le 1er août dans la ville israélienne de Tel Aviv. La rencontre aura lieu au stade Bloomfield de cette ville côtière, a annoncé jeudi 11 mars la LFP.

Le PSG est sorti vainqueur des huit dernières éditions de ce trophée généralement disputé en ouverture de saison. La dernière, repoussée pour cause de pandémie de Covid-19, s'est tenue à Lens en janvier, pour une victoire parisienne contre Marseille (2-1).

En cas de vainqueur identique du Championnat et de la Coupe, c'est le dauphin du classement de L1 qui affronte le champion dans cette affiche.

Une vitrine à l'internationale

La LFP a souvent fait en sorte d'organiser cet événement loin de la France, afin de s'offrir une sorte de vitrine à l'international. Shenzhen (Chine) en 2018 et 2019, Tanger (Maroc) en 2011 et 2017, ou encore Montréal (Canada) en 2015, sans compter l'Autriche, les États-Unis ou le Gabon, l'ont tour à tour accueilli ces dernières années. La Lige fait régulièrement un choix similaire pour sa Supercoupe d'Espagne qui a ainsi eu lieu en janvier 2020 en Arabie saoudite.

La LFP a par ailleurs annoncé que les deux dernières journées de Ligue 1 cette saison, des multiplex initialement prévus les samedi 15 et 22 mai, seraient décalés d'un jour et auraient lieu les dimanche 16 et 23 mai, à 21 heures.

