Ligue Europa : l'AC Milan arrache le nul dans le temps additionnel à Manchester United

L'AC Milan a arraché le match nul 1 à 1 dans le temps additionnel sur le terrain de Manchester United, jeudi en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Match nul arraché. L’AC Milan a réussi à s'imposer 1 à 1 dans le temps additionnel sur le terrain de Manchester United, lors de leur rencontre jeudi 11 mars, en 8e de finale aller de la Ligue Europa.

Dans les autres rencontres jouées en fin d'après-midi, l'Ajax Amsterdam s'est facilement imposé à domicile face aux Young Boys de Berne (3-0), Villarreal est allé l'emporter 2 à 0 sur le terrain du Dynamo Kiev, et le Slavia Prague et les Glasgow Rangers n'ont pu se départager (1-1).

Quatre autres 8es de finale aller étaient joués en soirée : AS Rome-Shakhtar Donetsk, Olympiakos-Arsenal, Tottenham-Dinamo Zagreb et Grenade-Molde.

À Manchester, le Danois Simon Kjaer a égalisé après deux minutes de temps additionnel pour les Italiens, d'une tête sous la barre à la réception d'un corner tiré par le Bosnien Rade Krunic.

Manchester avait ouvert la marque à la 50e minute, également de la tête, par l'Italo-ivoirien Amad Diallo, qui a lobé le gardien italien Gianluigi Donnarumma sur une magnifique ouverture du Portugais Bruno Fernades (50e). Diallo ne jouait que depuis cinq minutes, entré en jeu après la pause à la place d'Anthony Martial.

Plus tôt, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, revigorés par leur victoire 2 à 0 dimanche dans le derby de Manchester sur le terrain de City, avaient été bien près d'ouvrir le score à la 39e minute. Mais le capitaine anglais Harry Maguire a envoyé sa reprise sur le poteau, alors qu'il se trouvait seul à un mètre du but au second poteau.

De son côté, Milan, deuxième de son championnat comme Manchester d'ailleurs, s'est vu refuser un but qui semblait tout à fait valable, marqué par l'Ivoirien Franck Kessié (12e). Mais après visionnage de la VAR, l'arbitre slovène Slavko Vincic l'a refusé pour une faute de main.

La rencontre s'est jouée notamment sans les blessés Zlatan Ibrahimovic, côté milanais, et Paul Pogba, côté anglais, qui devraient en revanche être disponibles pour le retour le 18 mars à San Siro.

Bilan global des 8es de finale aller de la Ligue Europa après les rencontres disputées ce jeudi :

Ajax Amsterdam (NED) - Young Boys (SUI) 3 - 0

Dynamo Kiev (UKR) - Villarreal (ESP) 0 - 2

Manchester United (ENG) - AC Milan (ITA) 1 - 1

Slavia Prague (CZE) - Glasgow Rangers (SCO) 1 - 1

AS Rome (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR) 3 - 0

Olympiakos (GRE) - Arsenal (ENG) 1 - 3

Tottenham (ENG) - Dinamo Zagreb (CRO) 2 - 0

Grenade (ESP) - Molde (NOR) 2 - 0

