Rugby : les Bleus perdent en Angleterre et abandonnent leurs espoirs de Grand Chelem

Les Bleus sont passés à côté de l'exploit samedi en Angleterre, en s'inclinant dans les dernières minutes de la rencontre (23-20). Ils peuvent encore remporter le Tournoi des Six Nations s'ils gagnent leurs deux dernières rencontres face au pays de Galles et l'Écosse.

La dernière tentative aura été la bonne : les Anglais ont fini par marquer à la 77e minute l'essai qui leur a permis de reprendre le score et de remporter leur duel face aux Bleus (23-20), signant ainsi un précieux succès après deux défaites douloureuses face à l'Écosse et au pays de Galles.

Ce match de rugby a débuté sur un rythme très élevé, avec un essai marqué par le demi-de-mêlée français Antoine Dupont dès la 2e minute. Pendant dix minutes, les deux équipes ont joué un rugby très ouvert, sans concéder la moindre pénalité. Les Anglais ont fini par prendre de vitesse une défense française très bien en place, Anthony Watson inscrivant à la 11e minute un bel essai sur son aile droite.

Revenus à égalité 7-7, les Anglais ont ensuite continué à occuper le camp français, en multipliant les offensives. Leurs efforts ont été récompensés par deux pénalités inscrites par Owen Farrell et une avance de 6 points au score. À la 30e minute, l'ouvreur français Mathieu Jalibert réussissait à son tour à inscrire 3 points au pied et à maintenir les Bleus au contact.

Doté d'un paquet d'avants lourd et puissant, l'équipe de France a réussi à contrer le jeu anglais en récupérant de précieux ballons. L'un d'eux a permis aux trois-quarts français de réaliser une magnifique combinaison à la 32e minute terminée par l'ailier Damian Penaud dans l'en-but anglais, en récompensant ainsi la fougue des attaquants français. Un essai transformé par Jalibert qui permettait aux Français de mener de 4 points, un avantage qu'ils ont conservé jusqu'à la mi-temps (13-17).

"Ils ont fini plus fort"

Toujours aussi solidaires en défense, les Bleus ont réussi à contenir à la reprise des Anglais très entreprenants. Virimi Vakatawa et Romain Taofefinua ont gratté de précieux ballons pour stopper les attaques adverses, tandis que l'arrière Brice Dulin, doyen de ce jeune XV de France, ramenait le danger dans le camp adverse avec des coups de pied savamment dosés.

Sans jamais s'affoler, les Bleus ont profité des rares occasions qui se sont présentées à eux pour continuer à inscrire des points, Mathieu Jalibert inscrivant une nouvelle pénalité à la 49e minute. Le buteur adverse lui répondait quatre minutes plus tard et les Français conservaient leur avance de 4 points (16-20).

La fatigue a fini par gagner les Français au cours des vingt dernières minutes de la rencontre, marquée par beaucoup plus de fautes et de maladresses. Les Anglais ont continué de pousser pour revenir au score et ont fini par faire plier les défenseurs français, l'intenable deuxième-ligne anglais Maro Itoje marquant un essai à la 77e minute, transformé par Owen Farrell.

"Ils ont fini plus fort", a déclaré le sélectionneur français Fabien Galthié après la défaite au micro de France Télévisions, en regrettant une deuxième mi-temps moins réussie pour les Français. Ils ont désormais une semaine pour préparer leur prochain rendez-vous, le 20 mars à Paris contre le pays de Galles. Et comme l'a confié le capitaine Charles Ollivon à l'issue de ce match à Twickenham, l'objectif reste toujours le même, à savoir de remporter l'édition 2021 du Tournoi des Six Nations.

