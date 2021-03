Le boxeur américain Marvelous Marvin Hagler est mort à 66 ans

Marvin Hagler, redoutable puncher des années 80, est décédé samedi à l'âge de 66 ans, a annoncé son épouse dans la même journée. On ignore les raisons de sa mort.

Publicité Lire la suite

La légende de la boxe américaine Marvelous Marvin Hagler, qui dominait la catégorie des poids moyens dans les années 80, est décédée à l'âge de 66 ans, a annoncé samedi 13 mars sa femme, Kay Hagler.

La cause de la mort n'était pas encore connue. Le site internet TMZ a rapporté que l'ancien boxeur avait été transporté dans un hôpital du New Hampshire samedi, se plaignant de douleurs à la poitrine et de difficultés à respirer.

Marvin Hagler, qui avait changé son nom pour Marvelous en 1982, a dominé la catégorie des poids moyens jusqu'à sa défaite controversée en 1987 contre Sugar Ray Leonard.

"Je suis désolée de vous annoncer une triste nouvelle. Aujourd'hui, malheureusement, mon époux adoré Marvelous Marvin est décédé de manière inattendue dans sa maison du New Hampshire. Notre famille vous demande de respecter son intimité en ces temps difficiles", a écrit Kay Hagler dans un message publié sur la page du fan club de Marvin Hagler sur Facebook.

Considéré comme l'un des plus grands champions de la discipline, Hagler n'a été mis au tapis qu'une seule fois en 67 combats professionnels et 52 de ses victoires ont été obtenues par KO.

Avec Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne