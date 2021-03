Ligue Europa : Manchester United élimine l'AC Milan, Tottenham sorti par Zagreb

Paul Pogba a marqué le but de la qualification face à l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, le 18 mars 2021. © Marco Bertorello, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

Paul Pogba a qualifié Manchester United, jeudi, en inscrivant un but sur le terrain de l'AC Milan. Battu à domicile par l'Olympiakos (0-1) Arsenal est tout de même qualifié. En revanche, Tottenham et les Glasgow Rangers se sont faits surprendre respectivement par le Dinamo Zagreb et le Slavia Prague.