Éliminatoires de la CAN : la Guinée-Bissau gagne le droit d'espérer

Les joueurs de la Centrafrique lors d'un match d'éliminatoires de la CAN face à la Côte d'Ivoire en octobre 2018.

La cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) se poursuit vendredi. La Guinée-Bissau est sortie vainqueur de son match face au Eswatini tandis que le Burundi et la RCA ont fait match nul.

Les éliminatoires de la CAN continuent vendredi 26 mars. Au menu de la journée, une jolie affiche avec le match entre le Sénégal et le Congo ainsi que la promesse d'un bel affrontement entre la Mauritanie et le Maroc.

• Eswatini 1 - 3 Guinée-Bissau (14h)

L’Eswatini est désormais mathématiquement éliminé de la compétition. La sélection bleu et blanche a été vaincue à domicile pour la Guinée-Bissau dans une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue : trois buts en 25 minutes.

Marcelo Djaló a offert l’avantage aux Djurtus (15e), mais Felix Badenhorst a égalisé très rapidement (19e). Alfa Semedo a cependant immédiatement remis la Guinée Bissau devant (24e). Au retour des vestiaires, Pelé parachève la victoire bissau-guinéenne (51e).

Les Djurtus ne sont pas pour autant sortis d'affaires. Ils doivent compter sur un faux pas du Congo face au Sénégal pour s’offrir une finale pour la qualification lors de la sixième journée des éliminatoires.

• Burundi - RCA (14h)

Scénario cruel pour la Centrafrique. Après avoir menés 2 à 0, les Fauves du Bas-Oubangui se sont laissés rejoindre en fin de match par le Burundi.

Un match nul qui n’arrange personne. Les deux équipes devront scruter les résultats du match entre le Maroc et la Mauritanie à 20 h et prier pour une victoire des Lions de l’Atlas pour espérer se qualifier in extremis lors de la dernière journée.

• Congo - Sénégal (17h)

Plus d’infos à venir

• Niger - Côte d’Ivoire (17h)

Plus d’infos à venir

• Cap-Vert - Cameroun (17h)

Plus d’infos à venir

• Mauritanie - Maroc (20h)

Plus d’infos à venir

• Les pays déjà qualifiés pour la CAN-2022

Quatorze pays sont déjà qualifiés: le Cameroun, hôte de la compétition, l'Algérie, tenante du titre, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe et l'Égypte

