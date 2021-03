Éliminatoires de la CAN : avant la 6e journée, encore sept tickets à distribuer

La prochaine CAN se jouera en janvier et février 2022 au Cameroun.

La sixième et dernière journée de qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun commence dimanche. Si 17 pays sont déjà assurés de participer à la compétition, sept places restent encore à attribuer.

À la fin, il ne doit en rester que 24. La sixième et dernière journée de qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) commence ce dimanche 27 mars et s'étalera jusqu'à mardi. Le match entre le Soudan et l'Afrique du Sud dimanche constitue une première affiche et "finale" pour un ticket qualificatif.

🇬🇳 Guinea

🇧🇫 Burkina Faso

🇰🇲 Comoros

🇪🇬 Egypt

🇬🇲 Gambia

🇬🇦 Gabon

🇬🇭 Ghana

🇬🇶 Equatorial Guinea

🇿🇼 Zimbabwe

🇲🇦 Morocco

🇨🇮 Côte d'Ivoire

🇳🇬 Nigeria



In the #TotalAFCONQ2021’s round 5, 12 additional teams booked a #TotalAFCON spot. ✅



Who’ll bag the remaining 7 tickets? 🤔 pic.twitter.com/Ni29nnO2pi — CAF (@CAF_Online) March 27, 2021

Les Soudanais doivent s'imposer face aux "Bafana Bafana" pour se qualifier.

Ce choc entre anciens vainqueurs (en 1970 pour le Soudan, 1996 pour l'Afrique du Sud) fait partie des affrontements directs qui doivent attribuer les dernières places pour l'édition 2021 reportée à l'année prochaine au Cameroun (15 janvier-28 février 2022).

Trois fois vainqueur de la CAN, le Nigeria s'est qualifié samedi après le match nul (0-0) entre le Lesotho et la Sierra Leone tandis que le Bénin a manqué de peu le second ticket du groupe L en s'inclinant en fin de match contre les "Super Eagles". Il devra donc aller chercher au moins un point sur le terrain de la Sierra Leone pour se qualifier.

Le Malawi doit lui battre l'Ouganda à Lilongwe s'il veut aller au Cameroun l'année prochaine. De son côté, la Guinée Bissau devra battre le Congo, qui la devance de 2 points.

Affrontements à distance

Les autres billets se disputent lors d'affrontements indirects.

La Mauritanie doit conserver son point d'avance sur le Burundi, qui la devance dans les confrontations directes (3-1/1-1). Les "Mourabitounes" se rendent en Centrafrique, dernière du groupe E, les "Hirondelles" du Burundi au Maroc, déjà qualifié.

Un point devrait suffire au Cap Vert sur le terrain du Mozambique pour se qualifier aux dépens du Rwanda. En effet, l'État insulaire devance le pays des Mille Collines de deux longueurs et possède une différence de buts largement favorable (+2 contre -2), et les deux équipes sont à égalité entre elles après deux 0-0.

Si les Capverdiens ne prennent qu'un point, les Rwandais doivent s'imposer par quatre buts d'écart au Cameroun.

L'Éthiopie n'a besoin que d'un point en Côte d'Ivoire pour conserver son avance sur Madagascar, qu'elle a dominé (4-0/0-1).

Pour l'heure, la prochaine CAN compte un seul grand absent, la RD Congo, titrée en 1968 et 1974 sous les noms de Congo Kinshasa puis Zaïre.

Les pays déjà qualifiés pour la CAN-2022 :

Le Cameroun, hôte de la compétition, l'Algérie (tenante du titre), le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Nigeria.

Avec AFP

