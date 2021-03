Éliminatoires de la CAN : la Tunisie termine invaincue

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations a commencé ce dimanche. Le Soudan et l'Afrique du Sud se disputent à 18 h (heure française) l'un des sept tickets restants pour le Cameroun.

Le sprint final des éliminatoires de la CAN a commencé dimanche 28 mars. Le match entre le Soudan et l'Afrique du Sud constitue une première affiche et "finale" pour un des sept derniers tickets qualificatifs.

• Tunisie - Guinée équatoriale (15 h)

La Tunisie termine sa campagne de qualification invaincue. Les "Aigles de Carthage" ont pris l'avantage dès les premiers instants du match. Sur une longue ouverture dans le dos de la défense équato-guinéenne, Seifeddine Jaziri trompe le gardien d'un petit pont (4e).

Ultradominateurs, les Tunisiens affolent les défenseurs de la Guinée équatoriale mais restent maladroits dans le dernier geste. Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir les "Aigles" creuser leur avantage grâce à un but contre son camp de Carlos Martinez (52e). Le Nzalang Nacional se réveille dans les derniers instants et réduit le score grâce à un coup franc si bien exécuté que Firas Chaouat le détourne dans ses propres filets (88e) et manque même d'égaliser dans les prolongations. Qu'importe, la Guinée équatoriale était déjà qualifiée avant le match, tout comme son adversaire.

• Tanzanie - Libye (15 h)

Le résultat est anecdotique mais la Tanzanie a conforté sa troisième place du groupe J en s'imposant à domicile face à la Libye. Le but est signé Simon Msuva en fin de première période (45e+2).

• Namibie - Guinée (15 h)

La Namibie termine les qualifications sur une bonne note. À domicile, les "Brave Warriors" ont renversé la Guinée. Si le "Syli national" a pris l'avantage en début de match (18e) avec une équipe composée de "locaux" (des joueurs évoluant en Guinée), un doublé de Peter Shalulile (45e+2, 76e) a permis aux Namibiens de l'emporter.

One last round. Day 1.



Les pays déjà qualifiés pour la CAN-2022 :

Le Cameroun, hôte de la compétition, l'Algérie (tenante du titre), le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et le Nigeria.

