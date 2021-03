Éliminatoires de la CAN : le Malawi se qualifie

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations continue lundi. Le Malawi a battu l'Ouganda à domicile pour s'assurer de sa qualification.

Publicité Lire la suite

Le sprint final des éliminatoires de la CAN continue lundi 29 mars. En guise d'affiche de la journée, le Malawi et l'Ouganda s'affrontent pour une des six dernières places de la Coupe d'Afrique au Cameroun.

• Malawi - Ouganda (18 h)

À domicile, les "Flammes" ne tremblent pas et prennent l'avantage dans le premier quart d'heure après que Richard Mbulu a pris le meilleur sur la défense ougandaise sur un centre venu de la droite (15e). Dès lors les rouge et noir se barricadent dans leur camp, attendant et repoussant patiemment les attaques des "Cranes".

Peu inquiété, le Malawi se procure des occasions sur contre-attaque, dans une défense dépassée par la vitesse des attaquants. Les "Flammes" manquent de peu le but du break à deux reprises (72e, 77e). Sans conséquence, puisque le Malawi l'emporte sur le plus petit score et double son adversaire du jour au classement du groupe B, assurant ainsi sa place à la CAN.

• Togo - Kenya (18 h)

Plus d'infos à venir

• Angola - Gabon (18 h)

Plus d'infos à venir

• Burkina Faso - Sud Soudan (18 h)

Plus d'infos à venir

• RD Congo - Gambie (18 h)

Plus d'infos à venir

• Égypte - Comores (18 h)

Plus d'infos à venir

• Zimbabwe - Zambie (21 h)

Plus d'infos à venir

• Algérie - Botswana (21 h)

Plus d'infos à venir

Les pays déjà qualifiés pour la CAN-2022 :

Le Cameroun, hôte de la compétition, l'Algérie (tenante du titre), le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Nigeria et le Soudan.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne