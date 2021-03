Éliminatoires de la CAN : l'Éthiopie et la Mauritanie se qualifient

La campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) touche à sa fin mardi. Cinq places restaient encore à prendre pour la compétition au Cameroun et l'Éthiopie s'en est arrogée une, tout comme la Mauritanie.

Publicité Lire la suite

Éliminatoires de la CAN, suite et fin. La sixième et dernière journée de la campagne de qualification pour la compétition au Cameroun s'achève mardi 30 mars. La Mauritanie, le Burundi, la République centrafricaine (groupe E), le Congo, la Guinée-Bissau (groupe I), l'Éthiopie, Madagascar (groupe K), le Bénin et la Sierra Leone (groupe L) pouvaient tous prétendre à un des cinq derniers tickets qualificatifs.

• Côte d'Ivoire 3 - 1 Éthiopie (15 h)

Les Éléphants ont failli piétiner les rêves de CAN de l'Éthiopie. Les coéquipiers de Serge Aurier ont assommé d'entrée leurs adversaires du jour en ouvrant le score sur corner dès la 3e minute. Franck Kessié double la mise peu après sur penalty (19e).

Les visiteurs poussent alors pour réduire la marque. Ils y parviennent finalement par Getaneh Kebede (74e) mais Jean Kouassi punit immédiatement le léger relâchement éthiopien en se débarrassant de trois défenseurs avant de marquer (76e). Le match se termine de manière étrange, à moins de dix minutes de son terme sur un malaise de l'arbitre. La fin de la rencontre est sifflée et, malgré la défaite, l'Éthiopie se qualifie à la faveur du match nul de Madagascar (voir ci-dessous).

• Madagascar 0 - 0 Niger (15 h)

Avant le match, l'équation était simple pour Madagascar : il fallait gagner et croiser les doigts pour la Côte d'Ivoire l'emporte face aux Éthiopiens. Si les Éléphants ont rempli la deuxième partie du contrat, les "Bareas" malgaches se sont manqués face au Niger.

Trop timorés en première période, ils se sont laissés dominer par un Niger pourtant déjà éliminé. En deuxième mi-temps, sans doute poussés par les bonnes nouvelles de l'autre pelouse, les Malgaches partent à l'assaut des cages nigériane. Pendant 45 minutes, les "Zébus" poussent, tentent et tirent. Rien n'y fait, malgré de longs arrêts de jeu accordés par l'arbitre. Trois ans après la belle histoire en Égypte, les Malgaches ne vivront pas une deuxième phase finale de CAN consécutive.

• République centrafricaine 0 - 1 Mauritanie (15 h)

Mission accomplie pour la Mauritanie. Les hommes de Corentin Martins avaient leur destin en main au moment de jouer cette sixième journée et ils n'ont pas failli. Grâce à un but d'Aboubakar Kamara (45e+2), les Mauritaniens se sont imposés en Centrafrique et se sont donc qualifiés pour la prochaine CAN. Une victoire qui élimine le Burundi, avant son match face au Maroc.

Les pays déjà qualifiés pour la CAN-2022 :

Le Cameroun, hôte de la compétition, l'Algérie (tenante du titre), le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Nigeria, le Soudan et le Malawi.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne