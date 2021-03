Éliminatoires de la CAN : la rencontre Sierra Leone-Bénin reportée au mois de juin

Après un imbroglio autour de tests Covid, le match qui devait opposer mardi la Sierra Leone et le Bénin a été reprogrammé au mois de juin. Mécontente, la délégation béninoise a évoqué sur son compte Twitter "une honte pour le football africain".

Publicité Lire la suite

Le match Sierra Leone-Bénin se jouera finalement en juin. La Confédération africaine de football (CAF) a reporté au mois de juin le match qui n'a pas pu se jouer mardi en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid-19 côté béninois, a-t-on appris mercredi 31 mars auprès d'un porte-parole de la CAF.

"Officiel! Sur décision de la CAF, le match Sierra Leone-Bénin est reporté au mois de juin", pendant la trêve internationale, sans précision de date, a confirmé la Fédération béninoise de football (FBF) sur son compte Twitter.

La rencontre, décisive pour la qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a été "annulée" après que cinq cas positifs au Covid-19 parmi les "Écureuils" ont été détectés au dernier moment, entraînant un imbroglio.

"Une honte pour le football africain"

La délégation béninoise a fait part de son grand mécontentement, la FBF parlant d'"une honte pour le football africain" sur son compte Twitter.

"La Sierra Leone dit que nous avons cinq cas Covid, ce qui est faux", a tweeté le défenseur béninois Cédric Hountondji (Clermont, 2e div. française). "Dans les cinq cas, certains on déjà eu le Covid et donc ils ont des anticorps. Nous avons aussi été testés au Bénin avant de voyager et tout le monde était négatif".

De son côté la Fédération sierra-léonaise (SLFA) "informe le public et la famille du football que l'équipe du Bénin a refusé d'entrer sur le terrain pour ce match crucial après que cinq joueurs ont été testés positifs au Covid-19", a-t-elle assuré.

Le communiqué de la SLFA citait les joueurs positifs : Steve Mounié, Jodel Dossou, Saturnin Allagbe, Khaled Adenon et Yohan "Ben" Roche.

"Les officiels béninois, y compris le président" Mathurin De Chacus, "ont préféré rentrer au Bénin que jouer ce match sans cinq joueurs".

La Sierra Leone a besoin d'une victoire pour se qualifier, sinon c'est le Bénin qui ira à la CAN.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne