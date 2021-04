Le Danois Kasper Asgreen remporte le Tour des Flandres devant Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel battu ! Dans un sprint à deux, le phénomène néerlandais, vainqueur sortant, a été devancé par le Danois Kasper Asgreen qui a enlevé le Tour des Flandres, dimanche à Audenarde, après 254 kilomètres de course.

Comme chaque année, le Tour des Flandres a donné lieu à une course très animée et ouverte : dimanche 4 avril, elle a souri à Kasper Asgreen, vainqueur neuf jours plus tôt de l’E3 Saxo Bank Classic en solitaire. Après 254 kilomètres, le Danois s’est imposé à Audenarde face au phénomène néerlandais et vainqueur sortant, Mathieu van der Poel, dans un sprint à deux.

Âgé de 26 ans, Asgreen (Deceuninck) a remporté la plus grande victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison après l'E3 Classic. Le champion du Danemark s'était classé deuxième du Tour des Flandres lors de sa première participation en 2019, derrière l'Italien Alberto Bettiol.

Le Belge Greg Van Avermaet a pris la troisième place de cette course à huis clos, en l'absence de spectateurs rassemblés sur le bord des routes en raison de la pandémie de Covid-19.

La course s'est dénouée à 26 kilomètres de l'arrivée sur une attaque d'Asgreen, pris en chasse par Van Aert et van der Poel dans le groupe de sept coureurs qui comprenait encore son coéquipier, le champion du monde Julian Alphilippe.

La formation d'Asgreen a durci l'allure à partir du Molenberg à une centaine de kilomètres de l'arrivée et rapproché le peloton de l'échappée matinale de sept coureurs qui avait compté jusqu'à près de treize minutes d'avance.

Une chute a provoqué ensuite un empilement de coureurs et retardé plusieurs prétendants (Alaphilippe, Asgreen, Kristoff, Matthews) avant la deuxième des trois ascensions du Vieux Quaremont.

Le deuxième Danois

Dans le final, van der Poel a attaqué violemment dans la troisième ascension du Quaremont et a distancé van Aert. Au prix d'un gros effort, Asgreen est parvenu à revenir dans son sillage à 16 kilomètres de la ligne et le duo s'est dirigé vers l'arrivée pour se disputer la victoire.

Le Danois est le deuxième coureur danois à figurer au palmarès après Rolf Sørensen en 1997.

