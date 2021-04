Ligue des champions : Manchester City écarte Dortmund et affrontera le PSG en demi-finale

Déjà vainqueur 2 à 1 au match aller, Manchester City s'est imposé sur le même score mercredi face au Borussia Dortmund sur la pelouse allemande. Les hommes de Pep Guardiola se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions où ils affronteront le PSG.

Publicité Lire la suite

Manchester City et Pep Guardiola ont enfin pulvérisé leur plafond de verre en Ligue des champions. En s'imposant 2 à 1 sur la pelouse du Borussia Dortmund, les "Citizens" ont assuré leur qualification mercredi 14 avril pour les demi-finales de la compétition. Ils retrouveront le PSG, vainqueur la veille du Bayern Munich.

En raison du huis clos, Borussia Dortmund abordait ce match couperet privé de son douzième homme, le fameux "mur jaune" qui a fait la renommée du club. Mais, dans leur arène, les Allemands répondent tout même présents et affichent dès les premiers instants une belle intensité physique dans leurs duels face aux Mancuniens.

Comme au match aller, Manchester City installe son pressing haut. Kevin de Bruyne et Riyad Mahrez tentent de récupérer les ballons jusque dans la zone des six mètres des locaux. Cependant, cette fois, le Borussia Dortmund ne s'affole pas, s'attache à ressortir le ballon proprement et à contre-presser les bleu ciel.

Le Borussia frappe le premier

Ce sont même les jaunes qui se procurent la première occasion du match. Sur une récupération haute, le ballon parvient à Dahoud. Seul dans l'axe, il tente sa chance de 20 mètres mais son tir termine dans les gants d'Ederson (7e). Premier avertissement.

Il n'y en aura pas de deuxième. Sur une longue ouverture, Haaland est trouvé dans la surface. Il remporte son duel avec Stones avant de jouer en retrait. Mahmoud est contré, Bellingham récupère. Après un contrôle, il déclenche du pied droit. En pleine lucarne pour le jeune Anglais de 17 ans (1-0, 15e).

Manchester City réagit immédiatement sur corner. Frappé à droite par Mahrez, le ballon arrive sur la tête de Rodri au premier poteau, mais Haaland est sur la trajectoire (24e). Puis Kevin De Bruyne trouve la transversale (25e). Le capitaine mancunien tente ensuite d'enrouler vicieusement un coup franc côté gauche mais son homologue adverse, Marco Reus, repousse (28e).

Le Borussia Dortmund semble proche de craquer, finalement étouffé par les vagues mancuniennes. Heureusement, les jaunes peuvent compter sur leur gardien Hitz, intraitable face aux tentatives des "Citizens" (32e, 38e).

Manchester City égalise sur penalty

Dès le retour des vestaires, Manchester City repart à l’assaut du but adverse. Sur le côté gauche, près de la surface, Oleksandr Zinchenko prend le dessus sur Mateu Morey, avant de frapper. Marwin Hitz détourne d’une claquette (51e).

Une bourde d’Emre Can va redonner le sourire à Manchester. Sur un centre venu de la gauche, le milieu juge mal la trajectoire au moment de placer sa tête, et c'est finalement son bras qui vient toucher le ballon. Penalty. Riyad Mahrez transforme même si Hitz était parti du bon côté (1-1, 54e).

Virtuellement éliminé, le Borussia Dortmund n'a d'autres choix que de sortir la tête de l'eau pour tenter d'arracher au moins une prolongation. Haaland mène la révolte. Il décale Reus à gauche dont le centre flotte dans la surface de City. Dahoud s'en empare finalement mais sa frappe en pivot est repoussée par un défenseur (60e). Puis, sur un coup franc, Reus envoie le ballon sur Hummels dont la tête frôle la transversale d’Ederson (69e).

Le danger mancunien ne disparaît pas pour autant. Trouvé par Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne élimine Hummels dans la surface, avant de frapper du pied droit. Hitz détourne in extremis. Sur le corner qui suit, Phil Foden, servi en retrait, déclenche une frappe sèche et rasante du pied gauche. Gêné, Marwin Hitz commet une faute de main et est battu (1-2, 75e)

Trois buts à marquer en un quart d'heure pour renverser la situation... Malgré toute la bonne volonté de Dortmund, la marche est trop haute. Manchester City tient enfin sa première demi-finale de l'ère Guardiola, en poste depuis 2016. Les "Citizens" retrouveront d'ailleurs un club qu'ils avaient écarté cette année-là en quart de finale : le PSG

• Le Réal Madrid élimine Liverpool

Dans l'autre match de la soirée, le Real Madrid a fait match nul 0à 0 avec Liverpool, à Anfield, et jouera une demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea grâce à sa victoire 3-1 au match aller à Madrid.

Les Reds, champions d'Europe en 2019, ont eu plusieurs occasions de faire douter les hommes de Zinédine Zidane mais ils sont tombés sur un Thibaut Courtois en pleine forme, le soir du 50e match de C1 du gardien belge.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne