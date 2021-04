Ligue des champions : PSG, City, Real, Chelsea… un dernier carré prometteur

Le PSG disputera sa demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City. © Franck Fife, AFP

Texte par : Romain HOUEIX

L'UEFA a officialisé, jeudi, les dates des demi-finales de la Ligue des champions. Le Real Madrid et Chelsea ouvriront le bal le 27 avril, suivis du PSG et de Manchester City le 28. Un dernier carré qui réunit puissances montantes et clubs plus établis du continent européen.