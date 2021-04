Football : Lille renverse Lyon et reprend la tête de la Ligue 1

Mené 2-0 après 35 minutes de jeu, Lille a finalement arraché la victoire, dimanche, face à Lyon grâce à un doublé de Burak Yilmaz. Les Dogues reprennent ainsi la tête de la Ligue 1 au PSG.

Publicité Lire la suite

Lille reprend la tête de la Ligue 1 avec un point d'avance sur le PSG. Mené 2-0 après 35 minutes de jeu, Lille s'est imposé sur le terrain de Lyon (3-2), dimanche 25 avril, à l'occasion du choc de la 34e journée de Ligue 1.

Les Lyonnais sont les grands perdants de cette journée à l'issue de laquelle seuls les trois premiers restent en course pour le titre. Après le PSG, vainqueur à Metz samedi (3-1), Monaco a dompté Angers dimanche (1-0) pour confirmer son incroyable remontée au classement. Quatrième, l'OL se retrouve à six points du LOSC mais aussi à quatre longueurs de Monaco et de la 3e marche du podium.

Les Lyonnais sont ainsi en ballotage très défavorable dans la course à la qualification pour la Ligue des champions qu'ils visaient en début de saison.

Leur prochain déplacement à Monaco, le 2 mai, vaudra très cher et sera équivalent à un quitte ou double pour eux à trois journées de la fin.

Lyon n'a pas tenu la distance

Les choses avaient pourtant idéalement commencé pour l'OL qui a ouvert la marque dès la 20e minute par l'Algérien Islam Slimani qui a repris une passe en retrait de Maxence Caqueret. Mais comme à son habitude depuis le début de l'année 2021, Lyon n'a pas tenu la distance sur la totalité d'une rencontre.

Le joueur de Lille, le Turc Burak Yilmaz a réduit la marque juste avant la mi-temps en transformant un magnifique coup franc concédé par Thiago Mendes sur Jonathan Ikoné (45+1).

C'est lui qui a donné la victoire à son équipe en fin de partie en battant Anthony Lopes de près à la suite d'un long dégagement dévié de la tête par Yusuf Yazici devant Djamel Benlamri (85).

Auparavant, les Lillois avaient égalisé à l'heure de jeu en profitant d'une perte de balle de Paquetà qui a profité à Yilmaz, encore lui, avant qu'il ne centre sur Jonathan David qui n'a pas raté l'occasion à bout portant (60).

"On a eu les occasions et on les a marquées (...) Ce sont des victoires qui nous prouvent qu'on peut aller jusqu'au bout", a déclaré Jonathan David, attaquant de Lille, au micro de Canal+.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne