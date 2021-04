Foot européen : des courses au titre ultra serrées en Ligue 1 et en Liga

Le suspens reste à son comble en France et en Espagne, alors que les prétendants au titre continuent de se tenir dans une poignée de points. En Allemagne, le Bayern Munich a laissé échapper une occasion d'être sacré dès ce week-end, tandis que l'Inter Milan continue sa course vers son premier titre depuis 2010.

France : c'est la Super Ligue 1 !

En s'imposant dimanche dans le Rhône (2-3), Lille a frappé un grand coup dans le Championnat de France, éloignant Lyon du podium et reprenant les commandes devant le PSG et Monaco, toujours intraitables et vainqueurs respectivement à Metz (1-3) et contre Angers dimanche (0-1).

Il reste désormais quatre journées, quatre occasions de faire la différence en tête d'un championnat complètement fou. La 34e journée n'a pas bouleversé les plans, mais elle a quasiment éliminé un prétendant : Lyon, désormais distancé à quatre points du podium.

Dans la course à l'autre coupe d'Europe, les trois prétendants se sont imposés : Lens conserve sa cinquième place après sa victoire 2-1 contre Nîmes ; Marseille, vainqueur 1-3 contre Reims lui emboîte le pas et Rennes reste en embuscade après avoir étrillé Dijon (5-1), officiellement relégué.

Angleterre : Chelsea prend le bon wagon, Liverpool cale

Chelsea a remporté un succès important dans la course à la Ligue des champions en battant West Ham (0-1), pour la 33e journée de Premier League. En revanche, Liverpool peut se mordre les doigts. Les Reds ont dû se contenter d'un match nul à domicile (1-1) contre Newcastle qui les laisse à quatre points d'une place qualificative pour la Ligue des champions et sous la menace du rival Everton.

Après avoir battu Manchester City à l'extérieur (1-2) et fait nul avec Liverpool (1-1), Leeds a encore grappillé un point contre un gros, en tenant Manchester United en échec (0-0), et passe 9e avec 47 points. Ce point offre par ailleurs 8 longueurs d'avance aux Red Devils sur leur poursuivant, Leicester (3e) qui reçoit Crystal Palace, lundi.

Manchester City (1er) et Tottenham (7e)ont quant à eux sécher le championnat pour cause de finale de Coupe de la Ligue à Wembley. À quelques jours de leur-demi-finale de Ligue des champions contre le PSG [mercredi 28 avril], les "Citizens" se sont offerts une quatrième victoire consécutive dans cette compétition.

Allemagne : le Bayern Munich attendra son 31e titre

Le Bayern Munich devra attendre son neuvième sacre consécutif. Battus 2 à 1 à Mayence, les Bavarois ont laissé échapper leur opportunité de plier définitivement le championnat d'Allemagne ce week-end. Dans le même temps, le RB Leipzig s'est imposé 2 à 0 dimanche à domicile contre Stuttgart, revenant ainsi à sept points du champion en titre.

Le club de Redbull compte sept points d'avance sur le troisième Wolfsburg et est désormais assuré de terminer pour la quatrième fois sur le podium en cinq saisons depuis son accession en Bundesliga en 2016.

Le belle opération de cette 31e journée revient au Borussia Dortmund qui, en l'emportant 2 à 0 chez Wolfburg, s'est à deux points de leur adversaire et à un seul de Francfort, battu samedi (3-1) à Leverkusen. De quoi espérer encore une des quatre places qualificatives pour la Ligue des champions.

Italie : l'Inter Milan, un peu plus près du scudetto

En s'imposant 1 à 0 contre l'Hellas Vérone grâce à un but en fin de match de Matteo Darmian en fin de match, l'Inter Milan n'est plus qu'à une victoire de son premier scudetto depuis 2010.

L'Inter compte provisoirement onze points d'avance sur l'Atalanta, nouveau dauphin après sa démonstration contre Bologne (5-0), et treize sur Milan (3e), en déplacement lundi soir chez la Lazio Rome et sur la Juve (4e). Cet écart, à cinq journées de la fin, rend possible un sacre des Nerazzurri dès le week-end prochain.

La Juventus, elle, continue son parcours sur courant alternatif, longtemps dominée dans l'envie par la Fiorentina et un peu brouillonne en seconde période, ce qui l'a obligé à se contenter du nul (1-1). Le Napoli est désormais en embuscade et pourrait déloger les Turinois de leur place qualificative pour la Ligue des champions en cas de victoire contre l'autre club de Turin.

Liga : L'Atlético Madrid cale encore, le Réal et le Barça en embuscade

L'Atlético Madrid a encore perdu du terrain. Battu 2 à 1 par l'Athletic Bilbao dimanche soir au Pays Basque, le club madrilène ne compte plus que deux points d'avance en tête du championnat d'Espagne.

Le Real Madrid a donc grignoté un peu de l'avance de son voisin, malgré son nul sans but concédé à domicile samedi devant le Betis Séville, tandis que le FC Barcelone est revenu à sa hauteur après son succès (1-2) sur le terrain de Villarreal grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Les Catalans pourraient prendre la tête de la Liga en cas de victoire à domicile jeudi lors d'un match en retard contre Grenade.

Derrière ce trio de tête, le FC Séville, vainqueur à domicile de Grenade (2-1), ne lâche rien et occupe la 4e place à un seul point du Real et du Barça.

