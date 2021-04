Andy Delort, Tino Kadewere et Gaël Kakuta, finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2021

Andy Delort, Tino Kadewere et Gaël Kakuta sont les trois finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2021.

RFI et France 24 ont dévoilé jeudi les noms des trois finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2021, décerné au meilleur joueur africain de Ligue 1. Il s'agit de l'Algérien Andy Delort (Montpellier HSC), du Zimbabwéen Tino Kadewere (Olympique Lyonnais) et du Congolais Gaël Kakuta (RC Lens).

Qui succèdera au Nigérian Victor Osimhen, lauréat de l'édition 2020 du prix Marc-Vivien Foé, décerné par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison ? Des 11 finalistes de la compétition, dont l'identité a été dévoilée début avril, il n'en reste que trois : le Montpelliérain Andy Delort (Algérie), le Lyonnais Tino Kadewere (Zimbabwe) et le Lensois Gaël Kakuta (RD Congo).

L'occasion pour France24.com de revenir en quelques mots sur l'excellente saison des trois joueurs qui composeront le podium du prix cette année.

• Andy DELORT (Algérie, Montpellier Hérault Sport Club, 29 ans)

Après des passages par Caen, le Mexique ou encore Toulouse, l'attaquant est devenu à Montpellier une valeur sûre de la L1. Si le champion d'Afrique 2019 avait fini seulement 10e du prix Marc-Vivien Foé 2020, il peut viser mieux lors de l'édition 2021 grâce à ses buts souvent décisifs et sa forte personnalité.

• Tino KADEWERE (Zimbabwe, Olympique Lyonnais, 25 ans)

Meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec Le Havre, le Zimbabwéen était attendu avec curiosité par les fans lyonnais. Après quelques semaines d'adaptation, le jeune attaquant a vécu un hiver prolifique. Il est surtout entré dans le cœur des fans en offrant la victoire à l'OL contre le rival Saint-Étienne et contre le PSG.

• Gaël KAKUTA (RD Congo, Racing Club de Lens, 29 ans)

Gaël Kakuta est un globe-trotter du football. À 29 ans, il a porté les couleurs de 11 équipes, dans six pays différents. Cependant, l'ex-grand espoir du football français a trouvé une seconde jeunesse au sein de son club formateur. Il a d'ores et déjà battu son record de buts inscrits sur une saison, en championnat. Deviendra-t-il le premier Lensois et le premier Congolais vainqueur du prix Marc-Vivien Foé ?

