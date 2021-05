Ligue des champions : le PSG veut croire à un exploit à City en demi-finale

Défait à domicile au match aller (1-2), le PSG se présente mardi en outsider sur le terrain de Manchester City pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Mais les coéquipiers de Neymar croient en leur chance de renverser la situation.

Et si cette fois, la "remontada" était française ? C'est ce que veut croire le Paris SG à l'heure de se déplacer à l'Etihad Stadium de Manchester City, mardi 4 mai. Défaits 2 à 1 à domicile lors de la demi-finale aller, les Parisiens veulent croire en leur bonne étoile en s'appuyant sur leurs multiples performances à l'extérieur cette année.

L'ampleur du défi tient en une statistique : 7 %. C'est le nombre d'équipes défaites à domicile sur le score de 2 à 1 qui se sont montrées capables de renverser la situation dans un match retour de Ligue des champions, selon les précédents depuis 1970-1971 compilés par le statisticien Opta,. Un trou de souris dans lequel Pochettino et ses hommes veulent pourtant s'engouffrer.

Dès la rencontre aller terminée, l'entraîneur argentin s'est mis au chevet de ses joueurs, blessés dans leur orgueil, alors que le triomphe au tour précédent face au Bayern Munich, tenant du titre, avait bercé leurs rêves de sacre.

Les deux buts encaissés ? "Des accidents", a soutenu le technicien, qui dit avoir vu mercredi la "meilleure" première période du PSG depuis son arrivée en janvier.

Le PSG s'en va en guerre

"Au niveau tactique et mental, l'équipe sera prête à livrer une nouvelle bataille. Ensuite, c'est le football qui décidera si nous méritons ou pas d'aller en finale"

Chez les Parisiens, le registre guerrier est donc de sortie. Neymar affirme être prêt à partir au combat et à "mourir sur le terrain" pour son équipe :

"Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu'il arrive, même s'il faut mourir sur le terrain", a lancé Neymar au micro de PSGTV. "Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner."

"Il faut avoir de la personnalité, si on n'y croit pas, on ne va pas là-bas", martèle le capitaine, Marquinhos, auteur du seul but parisien de l'aller. "On a tout ce qu'il faut pour renverser la situation."

Manchester City veut croire que c'est son année

En face, Manchester City partage le sentiment de vivre une saison unique. "Tout le monde sait que nous vivons quelque chose de spécial", a reconnu l'entraîneur Pep Guardiola.

Vainqueurs de la Coupe de la Ligue, les "Sky Blues", vainqueurs de 32 de leurs 35 derniers matches, auraient pu être champions d'Angleterre dès dimanche, sans le report de la rencontre entre Manchester United et Liverpool.

Les Citizens ont fait le job de leur côté, en s'imposant face à Crystal Palace (2-0), sans De Bruyne ni Mahrez – les buteurs du match aller – laissés au repos. Désormais dans leur viseur, la première finale de C1 de l'histoire du club, priorité des Émirats arabes unis, propriétaire du club depuis 2008.

>> À lire aussi : Ligue des champions : la demi-finale PSG-Manchester City, un match aussi... de géopolitique

"Il faudra réussir mardi un match presque parfait", a prévenu Guardiola.

"Laisse mourir le passé. Tue-le si nécessaire"

Le PSG peut cependant y croire pour deux raisons. Tout d'abord parce que les Parisiens se sont montrés bien plus à l'aise à l'extérieur qu'au Parc des Princes. À la maison, le PSG a perdu face à beaucoup de grosses équipes, que ce soit Lyon, Marseille, Lille et Monaco en Ligue 1 ou Manchester United, le FC Barcelone ou le Bayern Munich en Ligue des champions.

En déplacement, les Parisiens ont su écrire les plus belles pages de leur histoire, que ce soit au Camp Nou (1-4) ou en Bavière (2-3). Alors pourquoi pas une nouvelle leçon à l'Etihad Stadium ?

De plus, le PSG semble cette année en mission pour réécrire son histoire, jusque-là marquée par ces moments de "lose" traumatisants. En poule, le PSG a su faire oublier l'humiliant "come-back" de Manchester United en huitième de finale 2019.

Cette année, Paris s'est aussi vengé de la "remontada" du Barça de 2017 ainsi que de la finale perdue face au Bayern Munich en août 2020. Manchester City est une dernière tache à effacer : celle de l'humiliante défaite du quart de finale 2016 où Paris avait bégayé son football.

Pour parachever sa vendetta, le PSG doit donc écarter les Citizens pour rejoindre une finale qui serait chargée de sens pour Paris : soit face au Real Madrid de Zidane qui les avait écarté sans ménagement en 2018 ou face à Chelsea avec Thomas Tuchel et Thiago Silva, respectivement ancien entraîneur et capitaine du club français.

