Ligue 1 : Lille remporte le derby face à Lens et s'envole vers le titre

Le défenseur néerlandais de Lille Sven Botman (d) devant le milieu de terrain français de Lens Yannick Cahuzac (c) lors du match de football français L1 entre Lens et Lille LOSC au stade Bollaert, à Lens, le 7 mai 2021.

Lille a conforté sa place de leader en survolant le derby du Nord sur la pelouse de Lens (3-0) et a mis la pression sur le Paris SG, son concurrent dans la course au titre, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1.

Décidément, rien ne semble pouvoir arrêter les Lillois dans la course au titre. Le LOSC s'est imposé 3-0 à Lens en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Appliqués et sérieux, les Dogues ont fait la différence lors du premier acte grâce à un doublé de l'inévitable Burak Yilmaz (4e et 40e), auteur de 5 buts lors des trois dernières journées de championnat.

En face, les Lensois ont joué plus d'une heure à 10 après l'expulsion de Clément Michelin en première période. Lille a ensuite géré son avantage en seconde période avant que Jonathan David ne triple la mise à l'heure de jeu. Avec cette victoire, les Lillois filent vers le titre et comptent 4 points d'avance sur le PSG, qui se déplace à Rennes dimanche soir.

Critique de l’arbitrage

Lors de la rencontre, le gardien de Lens Jean-Louis Leca a fustigé les décisions de l'arbitre Clément Turpin vendredi. "Quand au bout de 30 minutes de jeu, vous avez deux grossières erreurs d'arbitrage..."

"Il n'y a pas du tout faute. On l'a revu à la mi-temps : Seko (Fofana) touche le ballon et après c'est Bamba qui lui rentre dedans... Ce n'est pas possible de ne pas aller voir la VAR pour s'apercevoir qu'il n'y a pas faute", s'est plaint le capitaine artésien au sujet du penalty sifflé dès la deuxième minute par l'arbitre.

"C'est un match qui est respectueux mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un quota de cartons à mettre... Il n'y a pas eu d'échauffourées, il y a des contacts mais on se tape dans la main et on ressort avec des cartons. J'ai l'impression qu'on est des voyous", a poursuivi le gardien corse.

"Frustrant"

Le milieu lensois Clément Michelin a en effet été exclu dès la 34e minute après avoir reçu deux avertissements que son coéquipier considère comme injustifié.

Mené et en infériorité numérique, le RCL n'a rien pu faire pour empêcher le Losc de s'imposer largement dans ce 112e Derby du Nord et ainsi se rapprocher du titre de champion de France.

"Vous travaillez pendant une semaine et ce qui est frustrant, c'est qu'au bout d'une minute, on contrarie vos plans et au bout de trente minutes, on les contrarie vraiment beaucoup... L'injustice c'est le sentiment qui prédomine dans le vestiaire", a conclu Leca.

Malgré cette défaite, le promu lensois, qui réalise une superbe saison, est encore en course pour décrocher une qualification européenne.

