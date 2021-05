Ligue 1 : le titre s'éloigne pour le Paris-Saint-Germain après le match nul contre Rennes (1-1)

Après son élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, cette semaine, le PSG voit, dimanche, s'éloigner la tête du championnat de Ligue 1 après un match nul contre le PSG (1-1). À l'issue de cette 36ème journée de Ligue 1 de football, Paris est deuxième du championnat, à trois points de Lille.

Après son élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, cette semaine, le PSG laisse Lille s'éloigner en tête du championnat de Ligue 1. Le Stade Rennais a obtenu le point du match nul, dimanche, contre le PSG (1-1), en clôture de la 36e journée de Ligue 1.

Sale semaine pour Mauricio Pochettino et ses joueurs. Chassés de la Ligue des champions par Manchester City mardi (2-0, 2-1 à l'aller), ils voient un autre titre s'éloigner.

Neymar n'a pas forcé son talent

Tout n'est pas encore perdu, mais Paris va mal et a bien mal fêté la prolongation de contrat de Neymar jusqu'en 2025, annoncée la veille.

Les Parisiens semblaient en manque d'inspiration, face à Stade Rennais déterminé. Après un score sur penalty de Neymar en fin de première période, le PSG s'est fait rejoindre par Rennes et une tête de Guirassy en deuxième période (1-1).

Le Brésilien a pourtant transformé le penalty (45e+6) donnant l'avantage aux siens, dans un match où il n'a pas assez forcé son talent.

Rennes a cédé juste avant la pause, sur un penalty que l'arbitre Ruddy Buquet a mis longtemps à accorder, après un visionnage minutieux de la vidéo. Il a finalement considéré que le pied tendu de Nayef Aguerd que Layvin Kurzawa a sèchement heurté sur une reprise de volée valait penalty (et jaune pour le Marocain).

Mais Rennes a obtenu un point mérité par Serhou Guirassy, dont la détente impressionnante sur un corner de Benjamin Bourigeaud a subjugué Abdou Diallo, les deux pieds plantés dans la pelouse.

Dans le temps additionnel, le PSG était en infériorité numérique pour tenter d'aller chercher le but de la victoire après un carton rouge le carton rouge reçu par Presnel Kimpembe pour un tacle sur Benjamin Bourigeaud (87e).

Au passage, Romain Del Castillo, ailier droit au Stade rennais FC, avait lui aussi écopé d'un carton pour avoir provoqué Kimpembe.

Trois points d'écart avec Lille

A l'issue de cette 36ème journée de Ligue 1 de football, Paris est deuxième, à trois points de Lille. Il leur reste à gagner leurs deux derniers matches de championnat, contre Reims et à Brest, et à espérer un faux pas de Lille, contre Saint-Etienne et à Angers, pour combler leur retard et espérer conserver le titre. Paris a perdu très gros.

