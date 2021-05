Football : Manchester City tient son titre et a la C1 dans le viseur

Officiellement sacré champion d'Angleterre après la défaite de Manchester United, mardi, contre Leicester (2-1), Manchester City va maintenant se concentrer sur la finale de la Ligue des champions, le 29 mai, contre Chelsea

Publicité Lire la suite

L'équipe de Manchester City a remporté, mardi 11 mai, le championnat d'Angleterre à la faveur de la défaite de Manchester United face à Leicester (2-1), un résultat qui prive définitivement les Red Devils de toute chance de décrocher le titre sur la fin de cette saison.

Pris dans une série de quatre matches en huit jours, l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a choisi de faire largement tourner, changeant 10 titulaires par rapport au match de dimanche. Les Foxes en ont profité sur des buts de Luke Thomas (1-0, 10e) et Caglar Söyünçü (2-1, 66e), contre une réalisation de Mason Greenwood (1-1, 15e).

Double champion 2018 et 2019, les hommes de Pep Guardiola avaient "coincé" l'an dernier, réduits au rôle de témoins impuissants du cavalier seul de Liverpool vers son premier titre de champion d'Angleterre en 30 ans. Manchester City n'a cette fois pas manqué sa chance et les Blues réalisent une saison remarquable qui pourrait même devenir historique s'ils remportent leur première Ligue des champions.

Après un début de saison poussif (9e après 13 journées), City a soudain trouvé le bon rythme en alignant 21 victoires de suite toutes compétitions confondues, et 13 en championnat, pour prendre les commandes à partir de la 20e journée et ne plus la quitter. Meilleure attaque (72 buts) et meilleure défense (26 buts) de Premier League, City n'a pas vraiment eu de rival cette saison.

Le champion sortant, Liverpool, a été rattrapé par les blessures et le manque de réussite, Manchester United a manqué de régularité et Chelsea n'a vraiment semblé performant qu'avec l'arrivée de Thomas Tuchel sur son banc, fin janvier.

Le plus beau reste à conquérir

Treize ans après l'arrivée de leurs richissimes mécènes d'Abou Dhabi, les Skyblues vont avoir, pour la première fois de leur histoire, la possibilité de grimper sur le toit de l'Europe, objectif suprême des Émiratis.

Double vainqueur de la C1 avec Barcelone (2009, 2011), Guardiola a à cœur de prouver qu'il peut la remporter avec un club dont il ne partageait pas l'ADN au départ. Après un parcours, là aussi, admirable sur la scène européenne - 11 victoires et un nul en 12 rencontres, 4 buts encaissés - les Citizens, bourreaux du PSG en demi-finale de la Ligue des champions, ont effacé les trois sorties frustrantes en quart de finale de l'épreuve ces dernières années.

>> À lire : Tuchel, Silva, Emery, Cavani… les bannis de Paris sur le toit de l'Europe

Il leur reste maintenant à gravir la dernière marche face à Chelsea, qui s'est fait une petite réputation de bête noire de City depuis l'arrivée de Tuchel. Alors que l'entraîneur allemand n'avait jamais battu une équipe dirigée par Pep Guardiola, avec un nul et quatre défaites en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne, quand le Catalan dirigeait le Bayern, Tuchel a remporté les deux derniers face-à-face.

La première fois en demi-finale de la Coupe d'Angleterre (1-0), privant City de son rêve de quadruplé inédit, et la seconde samedi dernier, en championnat et à l'Etihad (2-1), dans un match ou les Citizens ont mené au score et raté un penalty.

Équipe intraitable défensivement, capable de lui disputer la possession du ballon et redoutable en contre, Chelsea a assurément les armes pour contrarier le tout nouveau champion. Mais alors qu'il vient d'assurer un 10e trophée en 5 saisons à la tête du club, Guardiola a 17 jours pour trouver la parade et atteindre l'objectif ultime qui lui a été assigné.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne