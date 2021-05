En Ligue 1, un final à suspense et un duel à distance entre Lille et le PSG

La folle saison 2020-2021 de Ligue 1 prend fin dimanche au terme d'un sprint final haletant. Lille n'a plus qu'un seul point d'avance sur Paris, qui aimerait bien conserver sa couronne.

Publicité Lire la suite

C'est un final palpitant pour la Ligue 1. Dimanche 23 mai, le championnat français va enfin livrer son verdict et couronner son champion. Lille a son destin en main pour emporter le titre mais le PSG compte bien profiter du moindre faux pas des "Dogues" pour conserver sa couronne.

Le club de la capitale, triple champion de France en titre, se rend à Brest dimanche avec un point de moins que le leader nordiste, en déplacement au même moment à Angers, pour la 38e et ultime journée.

• Lille ne doit pas trembler à Angers

Dans ce match pour le titre, avantage à Lille. Confortablement installé dans le fauteuil de leader du championnat français à une journée de la fin, le Losc sera sacré champion s’il s’impose dimanche à Angers. En face, les Angevins ont déjà assuré leur maintien et restent sur une série de mauvais matches, ce qui en fait un adversaire tout à fait prenable pour les "Dogues". Cependant, ils abordent la rencontre sans complexes.

"Je n'ai rien contre les Lillois, ni contre les Parisiens. On essaiera comme d'habitude de gagner le match", a lancé l'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin, qui doit quitter le club à l'issue de cette saison après dix ans de bons et loyaux services.

Il ne faudra pas que les hommes de Christophe Galtier soient paralysés comme contre Saint-Étienne le week-end dernier, lorsque les Lillois ont laissé passer une occasion précieuse dans la course au titre en concédant le nul.

"La nervosité vous empêche de bien jouer et il faudra mieux maîtriser notre sujet lors du dernier match. Il n'y aura pas de calcul. Quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre... Notre parcours s'est énormément fait à l'extérieur. On a ce dernier match qui sera une finale", analyse l'entraîneur, Christophe Galthier, après la contre-performance des siens à domicile.

Lille sera champion de France si :

- Lille gagne à Angers ;

- Lille fait match nul à Angers et le PSG ne gagne pas à Brest ;

- Lille perd à Angers, le PSG perd à Brest, Monaco ne gagne pas à Lens ou gagne mais en conservant une différence de buts inférieure à celle de Lille.

• Le PSG veut y croire

"Dans le football, croire, c'est le plus important. Tout peut arriver. On va espérer que Lille ne gagne pas à Angers. Il faudra aussi faire notre travail à Brest", a estimé Mauricio Pochettino l'entraîneur du PSG, après la 37e journée.

Même s'il a repoussé le spectre d'une saison sans trophée en s'adjugeant la Coupe de France mercredi, le PSG est en dehors de sa zone de confort. Habituellement, arrivé à la 38e journée, le PSG est champion depuis longtemps déjà. Cette année, le triple champion en titre a multiplié les défaites : huit, un record sous l'ère qatarie. Il se trouve donc dans la position du chasseur. Et sa proie, Lille, a son destin en main.

🔛🗓️ Une dernière semaine décisive !



🏆🆚 @AS_Monaco le 19/05 à 21h15

⚽️🆚 @SB29 le 23/05 à 21h



🔴🔵 #WeAreParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 17, 2021

Le PSG doit donc s'imposer à Brest tout en croisant les doigts. Si le défi est abordable pour les Parisiens, les Brestois comptent "vendre très chèrement leur peau", dixit Gautier Larsonneur, le gardien breton. Et pour cause, l'équipe finistérienne doit l'emporter pour assurer son maintien.

Paris sera champion de France si :

- Paris gagne à Brest et Lille ne gagne pas à Angers.

- Paris fait match nul, Lille perd à Angers, Monaco ne gagne pas à Lens ou gagne mais en conservant une différence de buts inférieure à celle du PSG.

• Monaco en embuscade dans un incroyable retournement de situation

Mathématiquement, l'AS Monaco peut encore devenir champion de France. Un scénario improbable dont la cote est estimée à 151 par les bookmakers. Pourtant, il existe un trou de souris qui permettrait à la principauté de rafler son neuvième titre de champion de France, quatre ans après le dernier.

Il faudrait pour cela que ses concurrents perdent leurs matches et que Monaco s'impose face à Lens, solide sixième de la Ligue 1. Impossible ? Non. Improbable ? Oui.

Monaco sera champion de France si :

- Monaco gagne à Lens et Lille et Paris perdent tous les deux, à condition d'obtenir une différence de buts supérieure à celle de Lille.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne