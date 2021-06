Début du 2e tour de Roland-Garros : Alexander Zverev facile, Harmony Tan s'incline

Le second tour de Roland-Garros a débuté mercredi 2 juin. Sur le court principal, la Française Harmony Tan s'est incliné face à Marketa Vondrousova. Chez les hommes, Alexander Zverev est devenu le premier à valider son ticket pour le tour suivant. Serena Williams et Stefanos Tsisipas sont attendus dans la journée.

Le premier tour à peine terminé, place au second. L'Allemand Alexander Zverev est devenu mercredi 2 juin le premier représentant du tableau masculin à valider sa qualification pour la manche suivante. Dans le camp français, Harmony Tan s'est quant à elle inclinée face à la 21e mondiale Marketa Vondrousova. Le Grec Stefanos Tsisipas et l'Américaine Serena Williams doivent valider leur qualification plus tard dans la journée dans des matches à leur portée.

• Alexander Zverev, premier qualifié du tableau masculin

Pour Zverev, les tours se suivent mais ne se ressemblent pas. Trois jours après une entrée en lice compliquée, le 6e mondial, s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros au terme d'un match solide contre le Russe Roman Safiullin (182e) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/1).

Après un bras de fer d'une heure au premier set, où il a servi à 6-5 mais a laissé Safiullin le pousser dans un jeu décisif, Zverev a été breaké rapidement dans le deuxième pour être mené 3-1. Mais l'Allemand a aligné cinq jeux d'affilée pour se détacher deux manches à zéro.

Dans le troisième set, à 2-1 sur son service, il a commis trop de fautes directes, y compris au service, et concédé sa mise en jeu en laissant paraître des signes d'énervement. Encore plusieurs fautes directes ont permis au Russe de confirmer son break (4-1). Zverev est cependant parvenu à se reconcentrer et à revenir à 4-4. Et c'est sur un ace qu'il a obtenu un second tie break.

Avec le soutien d'un public épars dans les tribunes du court Suzanne-Lenglen, il n'a laissé aucune chance à Safiullin, issu des qualifications, dans le jeu décisif.

Alexander Zverev lors de son match face à Roman Safiullin. © Pierre René-Worms, France 24

• Harmony Tan dominée par plus forte qu'elle

La Française Harmony Tan, 149e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, a été logiquement battue par la Tchèque Marketa Vondrousova (21e) 6-1, 6-3 en 1 h 02.

Dépassée dans la première manche où elle n'a su concrétiser aucune des trois balles de de break obtenues à 1-2, la Française de 23 ans a opposé un peu plus de résistance dans la seconde, à l'image de cette première balle de match joliment sauvée au filet, sur son service. Mais elle n'a pu sauver la seconde, sur le service de Vondrousova.

Le bilan reste positive pour la Parisienne puisque c'est la première fois en trois participations qu'elle passait le premier tour du tournoi majeur français.

