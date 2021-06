TENNIS

Roland-Garros : malmené, Novak Djokovic renverse Lorenzo Musetti en huitième de finale

Novak Djokovic a souffert face à l'Italien Lorenzo Mussetti. © Pierre René-Worms, France 24

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 5 mn

La seconde et dernière journée des huitièmes de finale de l'édition 2021 de Roland-Garros se tient lundi. Alors que la Tunisienne Ons Jabeur s'est inclinée en deux petits sets du côté des femmes, les favoris du tournoi masculin Rafael Nadal et Novak Djokovic ont quant à eux rendez-vous avec des figures montantes du tennis italien, Jannik Sinner et Lorenzo Musetti. Suivez les temps forts de la journée sur France 24.