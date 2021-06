Roland-Garros : la Slovène Tamara Zidansek tient sa première demi-finale en Grand Chelem

Les quarts de finale commencent ce mardi à Roland-Garros. L'Allemand Alexander Zverev a l'occasion de décrocher sa première demi-finale de Roland-Garros face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. L'affiche de la session nocturne verra un match au sommet entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev. Retrouvez les temps forts de la journée.

Publicité Lire la suite

Dernière ligne droite pour Roland-Garros. Ce mardi 8 juin seront connus les noms des deux premiers qualifiés en demi-finales chez les dames et chez les hommes. La journée se conclura par un duel au sommet entre Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev pour rejoindre le dernier carré.

• Tamara Zidansek, première slovène à atteindre une demi-finale de Grand Chelem

À 23 ans, la Slovène Tamara Zidansek, 85e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour sa toute première demi-finale en Grand Chelem en venant à bout de l'Espagnole Paula Badosa (35e) en trois sets 7-5, 4-6, 8-6.

Zidansek affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (22e) ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e), qui doivent se départager dans l'après-midi sur le court Philippe-Chatrier.

La Slovène n'avait jamais dépassé le deuxième tour en Grand Chelem avant cette édition 2021 de Roland-Garros. Elle est la première joueuse de son pays à atteindre une demi-finale majeure.

"Je suis très, très heureuse", s'est-elle réjouie alors que son équipe jubilait bruyamment en tribunes.

Face à Badosa, après un début de match timide qui lui a valu deux breaks de retard (3-0), la joueuse slovène a fait parler son sens du timing et de l'anticipation, ainsi que sa solide défense, pour manœuvrer l'Espagnole, dérégler ses puissantes frappes et inverser le cours du premier set.

Elle s'est même échappée 4 jeux à 2 dans le deuxième. Mais Badosa a alors retrouvé de l'allant et a imposé sa force de frappe pour enchaîner six jeux d'affilée. Une série qui lui a permis d'égaliser à une manche partout, et de breaker d'entrée dans le troisième set. Son avance a été de courte durée. Zidansek a immédiatement recollé à 2-2.

À 6 jeux partout, Badosa est apparue la mieux placée pour arracher la victoire quand elle s'est procurée trois balles de break dans un jeu à rallonge. Mais la Slovène les a écartées avec panache, et au jeu suivant, c'est elle qui s'est emparée du service de son adversaire pour s'imposer après quasiment deux heures et demie de match.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne