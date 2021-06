COMPTE-RENDU

Euro-2021 : la Belgique domine sans forcer la Russie pour son entrée dans le tournoi

Romelu Lukaku célèbre son but, le 12 juin 2021, à Saint-Pétersbourg. © Kirill KUDRYAVTSEV / POOL / AFP

Texte par : Stéphanie TROUILLARD

Après la frayeur lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande suite au malaise de Christian Eriksen, le football a repris ses droits. Le match entre la Belgique et la Russie a été maintenu samedi et s'est soldé par la victoire des Diables Rouges sur le score de 3 à 0.