Euro-2021 : la Suisse et le Pays de Galles se neutralisent pour leur premier match

La seconde rencontre du groupe A s'est soldée par un match nul entre la Suisse et le Pays de Galles (1-1). Même si les Suisses ont maîtrisé le match, les Gallois ont réussi à sauver les meubles et à égaliser en fin de rencontre.

Publicité Lire la suite

Devant 30 000 spectateurs, soit la moitié de la capacité du stade olympique de Bakou, les Helvètes et les Gallois n'ont pas fait mieux, samedi 12 juin, qu'un match nul (1-1) pour leur première rencontre de l'Euro-2021. Malgré une belle prestation, les Suisses n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Les Gallois ont en revanche réalisé un bel hold-up.

#WALSUI La Nati 🇨🇭 a frappé la première, les Gallois 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ont répondu! 💪



Les matches s'enchaînent aujourd'hui: duel scandinave, puis entrée en lice de la Belgique 🇧🇪 😍 #EURO2020 | @nati_sfv_asf | @BelRedDevils pic.twitter.com/BeHhvMVzb5 — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) June 12, 2021

Au cours de la première mi-temps, les joueurs de Vladimir Petkovic mettent le pied sur le ballon et font preuve de plus d'engagement. Même si la première occasion la plus franche est à mettre au crédit des Gallois à la 15e minute grâce à un coup de tête croisé de Kieffer Moore dégagé par une superbe parade de Yann Sommer, les Suisses prennent très vite les choses en main.

À la 26e minute, Haris Seferovic tente sa chance d’un tir puissant, mais cela passe juste à côté de la cage de Darren Ward. En jambes, il récidive cinq minutes plus tard, mais sa frappe est encore une fois non cadrée. Juste avant le retour aux vestiaires, l’attaquant du Benfica Lisbonne tente une nouvelle fois de trouver le chemin des filets du droit, mais toujours sans succès.

Moore sauve les Gallois

Il faut attendre le début de la seconde période pour que les Suisses percent enfin la muraille galloise. À la 50e minute, Bleed Embolo ouvre le score pour la Nati de la tête sur un corner de Xherdan Shakiri. Très en vue lors de ce match, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach cause ensuite quelques frayeurs dans la défense des Dragons. Il est notamment l'auteur d'une belle frappe enroulée 15 minutes plus tard, mais sans réussir à trouver le cadre.

49' GOOOAAAL!! Breel Embolo bringt us kurz nach Wiederanpfiff in Führung! La Suisse ouvre le score par l'intermédiaire de Breel Embolo! Breel Embolo apre le marcature per la Svizzera!



Assist: Shaqiri



*0:1#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #WALSUI #EURO2020 pic.twitter.com/UPhBWRfiON — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 12, 2021

Piqués au vif, les joueurs de Robert Page tentent alors d'égaliser. Sans complexe, les Suisses répondent présent défensivement, mais Kieffer Moore, blessé au front lors de la première période, égalise d'une tête rageuse, bandeau rouge autour du crâne, à la 74e minute sur un centre de Joe Morrell.

Les Helvètes pensent tenir la victoire à la 85e minute grâce à une reprise de volée dans la surface de réparation de Mario Gavranovic, tout juste entré en jeu. Mais l'attaquant du Dinamo Zagreb est finalement signalé hors-jeu après visionnage de l'assistance vidéo. La Nati pousse dans les dernières minutes, mais le gardien gallois se montre décisif avec deux arrêts de grande classe.

Les Gallois, peu inspirés lors de cette rencontre, peuvent dire un grand merci à leur portier. En attaque, Gareth Bale, guère affuté physiquement, est resté muet. La star du Real Madrid, prêté à Tottenham cette saison, n'a plus fait trembler les filets en sélection depuis octobre 2019 contre la Croatie. À l'image de leur capitaine, cinq ans après leur épopée jusqu'en demi-finales de l'Euro, les dragons démarrent ainsi timidement la compétition et semblent déjà en difficulté pour atteindre les huitièmes de finale.

Ce match nul fait en revanche l'affaire de l'Italie qui caracole en tête du groupe A avec trois points après son beau succès vendredi face à la Turquie (3-0). La Squadra Azzurra affrontera la Suisse mercredi, tandis que le pays de Galles sera opposé à la Turquie.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne