CAN-2022 : le dernier match qualificatif Sierra Leone-Bénin de nouveau reporté

Les joueurs de l'équipe du Bénin, le 9 juillet 2019, lors de la CAN organisée en Égypte.

Le feuilleton du dernier match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations entre la Sierra Leone et le Bénin a connu, lundi, un rebondissement de dernière minute de plus, avec une nouvelle contestation de tests Covid-19 jetant le doute sur la tenue du match. La rencontre est reportée à mardi.

Après un premier report en mars dernier, un nouvel imbroglio autour de tests Covid-19 a de nouveau empêché la tenue du match qui devait opposer, lundi 14 juin, la Sierra Leone et le Bénin. Ce sont cette fois des Sierraléonais qui auraient été testés positifs.

Cette rencontre décisive entre le deuxième et le troisième du groupe L des qualifications pour la CAN-2022 devait se disputer dans l'après-midi à huis clos à Conakry, en Guinée. Mais le début du match a été retardé quand, à nouveau dans une grande confusion, six joueurs de la Sierra Leone et deux membres de l'encadrement ont été déclarés positifs au Covid-19 peu avant le coup d'envoi, ont indiqué des membres de l'équipe.

Selon le compte Twitter de l'équipe du Bénin, la rencontre est reportée à mardi.

Le match sera joué ce mardi 15 juin 2021 à 17h, heure de Cotonou et 18h, heure de Paris.

Les 6 joueurs Sierra leonais et 2 membres de leur staff technique vont reprendre les tests PCR ce soir (lundi 14 juin 2021)

Les résultats seront attendus dès demain matin. #SLNBEN https://t.co/ryZyHl2RZD — Bénin Squirrels 🇧🇯🐿⚽️ (@BeninSquirrels) June 14, 2021

Des reports en série

En mars, en Sierra Leone, le match n'avait pas eu lieu après l'annonce, au dernier moment et dans des circonstances obscures, de cinq cas positifs parmi les "écureuils" du Bénin. Les Béninois avaient contesté et avaient argué d'un test négatif pour tous avant leur voyage. La Fédération sierraléonaise avait accusé l'équipe béninoise de refus de jouer.

La Confédération africaine de football (CAF) avait finalement reprogrammé le match en juin. La Sierra Leone a besoin d'une victoire pour se qualifier, sinon c'est le Bénin qui ira à la CAN.

🔜 L’UNIQUE RÉPONSE SERA LE TERRAIN, À DEMAIN PEUPLE BÉNINOIS ET N’OUBLIEZ PAS...



IMPOSSIBLE N’EST PAS BÉNINOIS ! 🇧🇯❤️#SLNBEN #impossiblenestpasbeninois pic.twitter.com/XZbaGo856L — Bénin Squirrels 🇧🇯🐿⚽️ (@BeninSquirrels) June 14, 2021

Avec AFP

