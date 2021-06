Euro-2021 : l'Italie décroche facilement son billet pour les 8es de finale face à la Suisse

L'Italie est déjà assurée de disputer les 8es de finale après sa deuxième victoire dans l'Euro, mercredi. La Squadra Azzura s'est imposée sans problème face à la Suisse (3-0) et confirme son statut de favori.

Impressionnante lors du match d'ouverture de l'Euro face à la Turquie (3-0), l'Italie a poursuivi sur sa belle lancée en dominant son voisin suisse sur le score implacable de 3 à 0, mercredi 16 juin, au Stadio Olimpico de Rome. Grâce à ce succès, la Nazionale est le premier pays à décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Les joueurs de Roberto Mancini ont encore une fois prouvé leur talent et leur grande forme face à une Nati bien impuissante. Dès le coup d'envoi, les Italiens maîtrisent leur sujet. À la 10e minute, Leonardo Spinazzola centre pour Ciro Immobile qui reprend de la tête, mais son tir n'est pas cadré et passe au-dessus du but suisse. Neuf minutes plus tard, les Italiens pensent avoir ouvert le score sur un corner conclu à bout portant par le capitaine Giorgio Chiellini. Mais le but est finalement refusé car le ballon a roulé sur son avant-bras lors de son duel aérien. Cinq minutes plus tard, le joueur de la Juventus Turin est forcé de laisser sa place en raison d'une douleur à la cuisse.

Orpheline de son capitaine, l'Italie ne se laisse pas abattre. À la 26e minute, Manuel Locatelli ouvre le compteur pour sa sélection. Sur un contre, Domenico Berardi déborde à toute vitesse sur le côté droit et offre un caviar dans l'axe à son coéquipier qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Surmotivée par ce premier but, la Nazionale continue de pousser pour aggraver la marque. Bien en jambes, Leonardo Spinazzola se retrouve seul face au gardien suisse. Il cherche l'extérieur pour le tromper, mais cela passe à côté du but (37e). Avant la pause, Ciro Immobile, lancé dans la profondeur frappe en bout de course, mais son tir est repoussé par Yann Sommer.

L'efficacité italienne

En début de seconde période, la Suisse présente un autre visage. La Nati revient des vestiaires avec de meilleures intentions et essaye de se montrer plus dangereuse. Mais ses espoirs sont vite douchés. À la 52e minute, l'Italie fait le break. Aux abords de la surface, Manuel Locatelli s'offre un doublé d'une magnifique frappe chirurgicale du gauche.

Les Helvètes accusent alors le coup. Pressés par les Italiens, ils n'ont guère de solutions. Dix minutes plus tard, Xherdan Shaqiri tente de réveiller ses coéquipiers, mais sa frappe lointaine passe bien au-dessus de la cage italienne. À la 64e minute, les Suisses font enfin trembler Gianluigi Donnarumma. Le gardien de la Nazionale repousse deux frappes coup sur coup de Steven Zuber au premier poteau. Ce sursaut est de courte durée.

Lancé en contre sur le côté de gauche, Ciro Immobile est sur le point d'assommer définitivement ses adversaires, mais sa frappe croisée passe à côté du but suisse (73e). Le joueur de la Lazio Rome récidive deux minutes plus tard sur une action similaire, mais il manque encore une fois le cadre. Les Helvètes tentent bien de pousser dans les dix dernières minutes. Leurs efforts ne sont pas récompensés. Pire, le KO arrive finalement à la 89e minute. Ciro Immobile décoche une puissante frappe à l'entrée de la surface. Yann Sommer essaye de la repousser du bout des doigts, mais c'est insuffisant.

Solide défensivement, l'Italie enchaîne un 10e match de suite sans encaisser le moindre but. Cette victoire lui permet surtout de faire la course en tête du groupe A avec six points, devant le pays de Galles vainqueur mercredi de la Turquie (2-0). Elle jouera son prochain match dimanche face au pays de Galles, tandis que la Suisse rencontrera la Turquie.

