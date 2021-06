COMPTE-RENDU

Euro-2021 : les Pays-Bas surclassent l'Autriche et filent en huitième de finale

Memphis Depay a ouvert le score pour les Pays-Bas. © Dean Mouhtaropoulos, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 5 mn

Les Pays-Bas de Memphis Depay ont remporté logiquement leur confrontation face à l'Autriche (2-0). Avec deux victoire et six points, ils prennent la tête du groupe C et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro.