Euro-2021 : suivez en direct le match Danemark - Belgique

Le Danemark et la Belgique s'affrontent à Copenhague, jeudi 17 juin 2021.

Après leur défaite concédée face à la Finlande (0-1) au cours d'un match marqué par le malaise cardiaque de Christian Eriksen, les Danois défient la Belgique jeudi pour leur deuxième rencontre dans le groupe B. Des Diables rouges qui sont en pleine confiance, forts de leur victoire contre la Russie (3-0) et de leurs atouts offensifs en forme.

Dans quel état d'esprit les joueurs du Danemark seront-ils au Parken Stadium de Copenhague ? Difficile pour eux d'oublier le malaise de leur coéquipier Christian Eriksen, le 12 juin, sur cette même pelouse lors de leur entrée en lice contre la Finlande. Le milieu de terrain a pu être réanimé et sauvé, mais l'événement a heurté les Rouge et Blanc. Les hommes du sélectionneur Kasper Hjulmand ont en plus perdu ce match face à la Finlande (0-1).

Le début d'Euro des Belges est bien plus serein. Les Diables rouges ont gagné haut la main face à la Russie (3-0), confirmant au passage leurs ambitions pour ce Championnat d'Europe des Nations. Avec en plus le rétablissement de Kevin De Bruyne, les joueurs de Roberto Martinez sont les favoris de cette affiche.

