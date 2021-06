Euro-2021: opéré avec succès, le Danois Christian Eriksen est sorti de l'hôpital

Victime d'un malaise cardiaque le 12 juin et réanimé sur le terrain, Christian Eriksen a été opéré avec succès à Copenhague. La Fédération danoise de football a annoncé, vendredi, que le joueur international a quitté l'hôpital. "Je me sens bien", a assuré le milieu de terrain.

Nouvelle positive pour Christian Eriksen. La Fédération danoise de football (DBU) a annoncé, vendredi 18 juin, que le joueur a quitté l'hôpital après une "opération réussie", dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain, âgé de 29 ans, s'était effondré lors du match de l'Euro-2021 entre le Danemark et la Finlande, le 12 juin au Parken Stadium de Copenhague. Pris en charge pendant de longues minutes par les médecins sur la pelouse, il avait pu être réanimé.

Christian Eriksen était en observation depuis au Rigshospitalet, l'un des plus grands hôpitaux de la capitale. Ses coéquipiers, eux, ont poursuivi l'Euro, en lui rendant hommage à de nombreuses reprises.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

"L'opération s'est bien passé et je me sens bien"

"Christian Eriksen a été opéré avec succès et a quitté le Rigshospitalet aujourd'hui. Il a également rendu visite à l'équipe nationale à Helsingor. Et il va maintenant rentrer chez lui et passer du temps avec sa famille", indique la DBU.

La fédération a également transmis quelques mots du milieu offensif de l'Inter Milan. Celui-ci a tenu à remercier toutes les nombreuses personnes qui lui ont adressé des vœux et des messages. "Ce fut incroyable à voir et à ressentir", confie-t-il. Christian Eriksen donne aussi de ses nouvelles sur le plan de la santé : "L'opération s'est bien passée et je me sens bien vu les circonstances."

Cette visite rendue aux Rouge et Blanc lui a également fait du bien : "C'était vraiment super de voir les gars à nouveau après le fantastique match qu'ils ont joué hier (défaite 1-2 face à la Belgique, NDLR). Il va sans dire que que je vais les encourager lundi contre la Russie."

Jeudi, la DBU avait indiqué que le numéro 10 de l'équipe nationale avait accepté de se voir implanter un défibrillateur sous-cutané, destiné à réguler le rythme cardiaque en cas d'anomalie. Aucune information n'a encore été donnée quant à la suite de la carrière d'Eriksen.

