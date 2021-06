Euro-2021 : suivez en direct le match du groupe D entre l'Angleterre et l'Écosse

Place au derby britannique, vendredi à Wembley, avec le choc du groupe D entre l'Angleterre et l'Écosse. Les deux nations entretiennent une rivalité ancestrale qui se retrouve même dans le football. Les Anglais seront qualifiés pour les huitièmes de finale s'ils battent leurs adversaires.

25 ans après leur affrontement lors de l'Euro-1996, qui avait vu les Three Lions l'emporter (2-0), l'Angleterre et l'Écosse se retrouvent à nouveau face-à-face en compétition internationale, vendredi 18 juin. La rivalité est toujours intense entre les deux pays et elle se ressent encore pour la 115e édition de cette affiche, la plus disputée de l'histoire du football.

Les Three Lions ont pris un bon départ dans cet Euro-2021 en dominant les vice-champions du monde croates (1-0) lors de la première journée. Ils peuvent valider leur ticket pour les huitièmes de finale dès leur deuxième match. L'Écosse s'est, quant à elle, inclinée face à la République tchèque (0-2) et doit rebondir pour espérer passer le premier tour.

