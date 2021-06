Euro-2021 : suivez le choc du groupe F entre l'Allemagne et le Portugal

C'est le match de tous les dangers. Battus sans démériter par la France (1-0) pour leurs débuts dans le groupe F, les Allemands seraient en sérieux danger d'élimination en cas de nouveau revers à Munich face aux équipiers de Cristiano Ronaldo, samedi. Suivez le choc en direct.

L'Allemagne joue gros face au Portugal, samedi 19 juin. Une victoire et la Mannschaft se relance dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Une défaite, après celle inaugurale contre la France, et elle sera quasiment éliminée de l'Euro-2021. Ce choc du groupe F est à suivre en direct à partir de 18 h (heure de Paris).

