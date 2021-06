Formule 1 : Max Verstappen vainqueur du Grand Prix de France

En dépassant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) dans l'avant-dernier tour, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

Publicité Lire la suite

Le Grand Prix de France de Formule 1 a été gagné, dimanche 20 juin, par le Néerlandais Max Verstappen de l'écurie Red Bull. Il a dépassé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), arrivé deuxième, dans l'avant-dernier tour.

Ce succès, doublé du point du meilleur tour en course, lui permet de porter de 4 à 12 longueurs son avance sur le septuple champion du monde au classement des pilotes. La deuxième Red Bull du Mexicain Sergio Pérez complète le podium de la septième manche de la saison, devant l'autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas. Chez les constructeurs, cela permet à l'écurie autrichienne de porter son avantage sur sa rivale allemande de 26 à 37 points.

Une victoire dans les derniers kilomètres

Devant 15 000 spectateurs – ce qui en fait l'événement le plus important organisé en France depuis le début de la pandémie de Covid-19 –, tout n'avait pourtant pas bien commencé pour le poleman Verstappen, doublé par Hamilton après avoir perdu le contrôle de sa monoplace au premier virage.

Mais un premier arrêt aux stands plus précoce, puis un second peu après la mi-course – alors que Hamilton n'a changé qu'une fois de pneus – lui ont permis de sceller la victoire dans les derniers kilomètres.

Les McLaren se sont imposées en course comme la troisième force du plateau : le Britannique Lando Norris est cinquième et l'Australien Daniel Ricciardo, sixième.

Suivent dans les points le premier Français Pierre Gasly (AlphaTauri), l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) et les Aston Martin de l'Allemand Sebastian Vettel et du Canadien Lance Stroll. Les Ferrari ont été à la peine et ne terminent qu'onzième avec l'Espagnol Carlos Sainz Jr et seizième avec le Monégasque Charles Leclerc.

Rendez-vous est pris dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Styrie, la première de deux courses en quinze jours sur le Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne