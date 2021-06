Euro-2021 : la France qualifiée pour les huitièmes avant même son dernier match de poule

Sans même avoir joué leur troisième match face au Portugal, les Bleus sont assurés de disputer les huitièmes de finale. © Franck Fife, AFP

Texte par : Romain HOUEIX Suivre 2 mn

Grâce aux résultats des derniers matches des groupes B et C, la France – mais aussi la Suisse, la Suède, la République tchèque et l'Angleterre – sont assurées de finir au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes de l'Euro, et donc d'être qualifiées pour les huitièmes de finale.