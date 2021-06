Euro-2021 : quelles sont les affiches des huitièmes de finale ?

Le trophée de l'Euro-2021, le 4 juin 2021, à Londres. © Niklas Halle'n, AFP

Texte par : Stéphanie TROUILLARD Suivre 2 mn

La phase de poules de l'Euro-2021 est terminée. On connait désormais les douze équipes qualifiées pour le huitièmes de finale. La France affrontera la Suisse. Des chocs auront notamment lieu entre la Croatie et l'Espagne, la Belgique et le Portugal, et l'Angleterre et l'Allemagne.