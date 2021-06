Euro-2021 : poussée en prolongations, l'Italie défait l'Autriche et file en quarts

Impressionnante en phase de groupe, l'Italie a souffert samedi pour vaincre l'Autriche lors de son huitième de finale de l'Euro-2021. Chiesa et Pessina ont donné l'avantage aux Italiens lors des prolongations (2-1).

L'impressionnante série d'invincibilité de l'Italie continue. La squadra azzura a enchaîné un 31e match sans défaite en battant l'Autriche en huitièmes de finale de l'Euro-2021. Une victoire acquise au forceps : les Autrichiens ont tenu le match nul jusqu'à la fin du temps réglementaire avant de craquer lors des prolongations (2-1).

Après un premier tour exclusivement joué dans son stadio Olimpico de Rome, l'Italie faisait sa première excursion hors de ses terres dans ce huitième de finale. Pas de quoi impressionner les coéquipiers de Marco Verrati qui ont rapidement pris les commandes du match grâce à son collectif bien huilé.

Spinazzola décoche rapidement la première flèche. Il hérite d'un ballon après une offensive d'Insigne et Berardi côté gauche. Sa frappe est trop croisée (11e). Quelques instants plus tard, c'est au tour de l'attaquant napolitain de tenter sa chance et d'obliger Bachmamn à se coucher (14e).

Les Italiens s'installent maintenant dans le camp adverse et font reculer leur adversaire qui perd très vite le ballon. Cependant, ils peinent à concrétiser, se heurtant à un bloc autrichien compact qui laisse peu d'espaces. L'occasion la plus franche de la première période est à mettre au crédit d'une inspiration soudaine de Ciro Immobile. L'avant-centre de la Lazio décoche un tir de 25 mètres dans l'axe et envoie le ballon sur le montant droit du gardien autrichien qui n'avait pas bougé (32e).

L'Autriche dangereuse en seconde période.

Au retour des vestiaires, l'Autriche manque de surprendre l'Italie. Arnautovic part seul dans le dos de la défense. Il feinte joliment la frappe devant deux défenseurs mais rate finalement son petit tir enroulé du droit (47e). Puis, un coup franc d'Alaba frôle la cible (52e).

Les Italiens, frustrés de ne pas trouver la faille, semblent perdre le fil du match. Au point d'encaisser un but. Sur un long ballon vers la gauche de la surface italienne, Alaba s'impose de la tête et remet aux six mètres pour Arnautovic qui trompe Donnarumma. Heureusement pour la Nazionale, la VAR détecte un hors-jeu (66e).

Quelques instants plus tard, l'Italie s'en sort à nouveau bien. Alaba se charge d'un long coup franc autrichien sur la gauche et envoie le ballon au second poteau. Lainer est accroché par Pessina et s'effondre mais l'arbitre ne bronche pas car l'Autrichien était hors-jeu au départ de l'action (73e).

Dans les derniers instants du temps réglementaire, les Italiens reprennent des couleurs, notamment grâce à l'impact de ses remplaçants. Ils s'autorisent quelques fantaisies, comme ce ciseau Berardi sur un centre de Spinazzola qui aurait mérité un meilleur destin (83e).

Des buts en prolongations

Les 22 acteurs doivent finalement disputer une prolongation pour se départager. Servi à droite de la surface autrichienne, Chiesa frappe à ras-de-terre et manque d'ouvrir le score d'entrée (94e). Une minute plus tard, le Turinois est à la réception d'un centre de l'inévitable Spinazzola. Chiesa contrôle de la tête, élimine son vis-à-vis et frappe croisée. Bachmann est crucifié (1-0, 95e). L'Autriche aussi lorsque Pessina double la mise quelques instants plus tard (2-0, 104e).

L'Autriche pense enflammer la fin du match en réduisant le score grâce à une tête plongeante de Kalajdzic au premier poteau sur le corner autrichien (114e, 2-1) mais l'Italie ne cèdera pas deux fois.

Après cette débauche d'énergie physique et mental, Les hommes de Roberto Mancini auront cinq jours pour souffler avant son quart de finale. L'Italie affrontera le vainqueur du choc entre la Belgique et le Portugal, qui se disputera dimanche.

