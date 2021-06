Basket : les Françaises s'inclinent face à la Serbie en finale de l'Euro-2021

Les basketteuses français ont échoué face à la Serbie, 63 à 54, dimanche, en finale de l'Euro 2021, laissant filer pour la cinquième fois consécutive la médaille d'or.

Publicité Lire la suite

La série noire se poursuit. Les basketteuses françaises se sont inclinées en finale de l'Euro-2021 contre la Serbie 63 à 54, dimanche 27 juin à Valence, en Espagne. Elles échouent ainsi pour la cinquième fois consécutive dans la quête d'un troisième titre européen.

L'argent encore, et ce n'était pas le métal espéré. Au buzzer final, les visages des coéquipières d'Endy Miyem étaient très logiquement fermés, mains sur les hanches et têtes baissées contrastant avec la joie des Serbes, sacrées pour la deuxième fois de leur histoire championnes d'Europe, à chaque fois en dominant la France en finale.

Terrible finale. Les Bleues 🇫🇷 s'inclinent face à la Serbie et doivent se contenter d'une nouvelle médaille d'argent 🥈#FRASER #EDFBasket pic.twitter.com/5Sdk5E7WJ2 — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) June 27, 2021

Pour les joueuses de Valérie Garnier, cette cinquième médaille d'argent de rang après 2013, 2015, 2017 et 2019 a vraiment un goût très amer, tant elles s'étaient fixées comme objectif d'aller chercher le titre européen et de succéder enfin aux "12 filles en or" de 2001 et aux "Braqueuses" de 2009.

Ce n'est pas encore pour cette année, la faute à une finale ratée, prise par le mauvais bout par des Françaises défaillantes en attaque, à l'image de la capitaine Endy Miyem étincelante et en fusion en demies contre le Bélarus, mais éteinte dimanche par la défense étouffante des Serbes.

En finale, les Bleues sont tombées sur une redoutable équipe de Serbie, qui s'est appuyée en partie sur l'équipe qui avait battu la France en finale de l'Euro en 2015 (cinq des douze joueuses serbes de 2021 étaient présentes à Budapest en 2015).

Prendre sa revanche à Tokyo

Cette défaite est d'autant plus rageante que tous les voyants étaient au vert pour les Françaises. Contrairement à 2019, l'effectif tricolore était au complet, aucune joueuse n'avait dû renoncer à l'Euro-2021, débuté en France à Strasbourg.

Même la blessure de la meneuse titulaire dès le premier match contre la Croatie avait parfaitement été gérée, grâce à l'entrée d'Alix Duchet et à la polyvalence des autres arrières, Marine Johannès et Sarah Michel.

De plus, les Françaises semblaient maîtriser comme jamais leur sujet, très rarement voire quasiment pas inquiétées dans leur parcours jusqu'au septième dernier carré consécutif dans un Championnat d'Europe, une série commencée en 2009 lors du dernier sacre des Bleues.

Pour le staff il va falloir réussir à remobiliser et pour les joueuses le rebond est attendu très vite, car l'été 2021 est très loin d'être fini pour les Bleues. Après cette première mi-temps dédiée à l'Euro-2021, selon la formule avancée par la sélectionneuse Valérie Garnier au moment de lancer la préparation, elles vont s'atteler à l'autre objectif estival, à savoir les Jeux olympiques à Tokyo.

Placées dans une poule avec les invincibles Américaines, sextuples championnes olympiques en titre et encore une fois grandissimes favorites pour le titre au Japon, les Françaises devront d'abord sortir de ce groupe pour rejoindre les quarts de finale, avant de rêver d'un éventuel podium aux JO, sur lequel les "Braqueuses" étaient montées en 2012 à Londres, avec la médaille d'argent.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne