Euro-2021: le discuté Southgate a un compte à régler avec l'Allemagne

Cible des critiques après le premier tour quelque peu poussif de l'Angleterre, Gareth Southgate a l'occasion de retrouver du crédit mardi face à l'Allemagne. Outre une place en quarts de finale de l'Euro à aller chercher, le sélectionneur des Three Lions peut effacer en partie un souvenir douloureux, vieux de 25 ans, contre la Nationalmannschaft.

Pour un pays considéré comme le berceau du football, l'Angleterre présente un palmarès assez famélique avec une Coupe du monde seulement gagnée chez elle, en 1966. Depuis ce sacre, les Three Lions vont de déceptions en désillusions. Comme en 1996, lors de l'Euro organisé à domicile. Gareth Southgate n'a pas oublié le destin cruel de l'équipe nationale dans ce Championnat d'Europe dont il fut le héros malheureux.

Tombeurs de l'Espagne en quarts de finale (0-0, 4 tirs au but à 2), les hommes dirigés à l'époque par Terry Venables tombèrent au bout du suspense face à l'Allemagne au tour suivant. Lors de la séance de tirs au but, aucun des cinq premiers tireurs de chaque camp n'échoua. Gareth Southgate n'avait pas eu besoin de tirer contre la Roja. Cette fois, après la première série de tireurs, il prit ses responsabilités.

Le défenseur central d'Aston Villa se présenta face à Andreas Köpke, le gardien allemand, et perdit son duel. Derrière, David Seaman ne put rien faire contre la lourde frappe d’Andreas Möller. Et c'est ainsi que l'Allemagne élimina l'Angleterre aux portes de la finale de "son" Euro (1-1, 6 tirs au but à 5).

L'échec, les insultes et la malédiction

Lors de la Coupe du monde 2018, Gareth Southgate, devenu sélectionneur, avait rappelé qu'il avait tenu à frapper ce fameux tir au but, en dépit de son expérience réduite avec l'équipe nationale : "J'étais volontaire, vraiment. C'était le type de personnalité que j'avais. Je pensais qu'il fallait se porter volontaire. C'est probablement plus courageux de ne pas le faire, quand on n'est pas confiant."

Le soutien de ses coéquipiers n'atténua pas sa peine. Gareth Southgate essuya des torrents d'insultes après cet échec. Il en est resté très marqué. Lors d'un podcast consacré à la santé mentale, en novembre 2020, le technicien confia : "Vous vous déplacez dans des stades et les supporters chantent contre vous, ce qui est un supplice. Et même si je voulais me battre contre ça et montrer que je pouvais jouer malgré ça, à l'intérieur, évidemment que ça faisait mal."

La défaite face à l'Allemagne marqua le début d'une malédiction pour la sélection anglaise dans l'exercice des tirs au but. En huitièmes de finale du Mondial-1998, l'Angleterre s'inclina face à l'Argentine (2-2, 4 tirs au but à 3, échecs de Paul Ince et David Batty). En quarts de finale de l'Euro-2004, le Portugal s'imposa (2-2, 6 tirs au but à 5, échecs de David Beckham et Darius Vassell). Deux ans plus tard, lors du Mondial en Allemagne, c'est encore le Portugal qui brisa les rêves anglais en quarts de finale (0-0, 3 tirs au but à 1, échecs de Frank Lampard, Steven Gerrard et Jamie Carragher). Enfin, en quarts de finale de l'Euro-2012, l'Italie a vaincu l'Angleterre une fois de plus (0-0, 4 tirs au but à 2, échecs d'Ashley Young et Ashley Cole).

"Gareth va vouloir prendre sa revanche"

Aux commandes de la sélection depuis fin 2016, après l'ère Roy Hodgson et l'éphémère règne de Sam Allardyce, Gareth Southgate compte, paradoxalement, parmi ceux qui ont brisé cette série de revers. C'était en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 contre la Colombie (1-1, 4 tirs au but à 3). Après avoir dompté ce blocage, le moment est-il venu de se venger de cette Allemagne qui lui causa tant de malheurs ?

"Dans les époques précédentes, on parlait beaucoup du passé et de l'historique. Mais il n'y a aucune raison pour ces garçons de ressentir ça, car beaucoup n'étaient même pas nés. Ce n'est pas pertinent", évacue le principal intéressé. Pourtant, certains joueurs vont bien aborder ce choc avec l’envie d’épouser le potentiel désir de vengeance de leur coach. "J’ai vu, évidemment, ce tir au but manqué. (…) Je suis certain que Gareth va vouloir prendre sa propre revanche", a annoncé le milieu de terrain Declan Rice.

Laver l’affront de 1996 n’est pas la seule bonne raison de vaincre l’Allemagne à Wembley mardi. Il y va aussi de l’avenir de Gareth Southgate. La fédération anglaise a déjà annoncé qu’elle lui maintiendrait sa confiance, quelle que soit l’issue de cet Euro. Mais le premier tour poussif des Three Lions a suscité des critiques acerbes quant au management et aux choix tactiques du sélectionneur. Une élimination prématurée rendrait sa position encore plus inconfortable.

