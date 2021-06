Euro-2021 : suivez en direct le huitième de finale entre l'Angleterre et l'Allemagne

Duel au sommet entre les Three Lions et la Nationalmannschaft.

L'équipe d'Angleterre affronte la Mannschaft allemande mardi à Londres, dans le stade de Wembley, en huitième de finale de l'Euro-2021. Une rencontre à suivre en direct sur France24.com à partir de 18 h (heure de Paris).

Choc à Wembley au programme de cette dernière journée des huitièmes de finale de l'Euro-2021, mardi 29 juin. L'Angleterre, chez elle, affronte l'Allemagne. Un classique du football et une rencontre chargée en souvenirs, de la finale de la Coupe du monde 1966 gagnée par les Three Lions aux tirs au but fatals à Gareth Southgate et son équipe lors de l'Euro-1996.

Un huitième de finale à suivre en direct sur France24.com à partir de 18 h (heure de Paris).

