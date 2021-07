Euro-2021 : le Tchèque Schick et le Danois Dolberg prennent leur revanche

Le quart de finale de l'Euro-2021 entre la République tchèque et le Danemark, samedi à Bakou, verra un match dans le match entre Patrik Schick et Kasper Dolberg. Arrivés dans la compétition avec un cortège de doutes et de questions, ils ont montré sur le terrain toutes leurs qualités.

Peu de parieurs auraient misé sur un quart de finale entre la République tchèque et le Danemark au début de l'Euro. Malgré leur statut d'habituées du rendez-vous européen, ces deux sélections n'avaient pas vraiment la faveur des pronostics. Pourtant, ce sont bien elles qui vont s'affronter, samedi 3 juillet en Azerbaïdjan, dans le but de s'offrir un billet pour les demi-finales de cette édition 2021. Et elles n'ont pas volé leur place.

Les Tchèques se sont extirpés d'une poule qui réunissait l'Angleterre et les vice-champions du monde croates. Puis, ils ont éteint les Pays-Bas en huitièmes de finale (2-0). Le Danemark, malgré le choc d'entrée avec le malaise cardiaque de Christian Eriksen, a trouvé les ressources pour arracher la deuxième place du groupe B avant d'infliger une sévère correction au Pays de Galles au tour suivant (4-0). Autant de succès auxquels Patrick Schick et Kasper Dolberg ne sont pas étrangers.

Schick, "un joueur incroyable"

Les jeux de mots et les moqueries concernant Patrick Schick ont laissé place aux éloges. Dès le début, l'attaquant tchèque a bluffé le public en inscrivant les deux buts de la victoire contre l'Écosse, dont un lob de 49 mètres. "C'est un joueur incroyable et ce ne sont pas les derniers buts qu'il va marquer ici", avait alors prévenu le sélectionneur Jaroslav Silhavy. Ce dernier a vu juste. Schick a inscrit son troisième but contre la Croatie (1-1) avant d'en ajouter un de plus à sa collection personnelle lors du succès acquis face aux Pays-Bas.

Avec quatre buts, le natif de Prague est sur la deuxième marche du classement des buteurs, à égalité avec Karim Benzema et Emil Forsberg et à une longueur de Cristiano Ronaldo. Cet Euro agit comme un retour en grâce pour Patrik Schick, 25 ans, qui s'était un peu perdu ces quatre dernières années. L'attaquant s'était révélé en Italie, à la Sampdoria, lors de la saison 2016-2017. Ses performances avaient attiré plusieurs cadors. Mais derrière, le Tchèque a déçu, entre blessures et performances en dents de scie à l'AS Rome, au RB Leipzig et au Bayer Leverkusen. En cet été 2021, le revoilà en pleine lumière.

Dolberg au rebond

Recruté pour 20,5 millions d'euros par l'OGC Nice à l'Ajax Amsterdam à la fin de l'été 2019, Kasper Dolberg a eu droit aussi aux quolibets. "Kasper le fantôme", tel est le surnom que certains fans niçois lui ont donné ces derniers mois. Sa première saison sur la Côte d'Azur - raccourcie à cause de la pandémie de Covid-19 - fut de bonne facture, avec 12 buts en 29 rencontres. L'exercice 2020-2021 a été plus délicats, avec seulement 6 buts en 29 apparitions.

À sa décharge, le Danois n'a pas été épargné par les blessures et les problèmes de santé chez les Aiglons. En septembre 2020, il était touché par le Covid-19. L'automne était perturbé par des problèmes à une cheville et à une hanche. Et à la fin de l'hiver, il manquait un mois de compétition pour cause de crise d'appendicite. L'attaquant a fait le dos rond, fidèle à son surnom d'"Iceberg".

"Il est très fort mentalement. Il a traversé de sacrées galères", a dit de lui Flavius Daniliuc, son coéquipier autrichien de Nice. Sa capacité à rebondir s'est vérifiée encore durant l'Euro : resté sur le banc lors des deux premiers matches, entré en jeu pour la dernière demi-heure face à la Russie, Kasper Dolberg a été titularisé contre les Gallois. Bon choix de la part du sélectionneur Kasper Hjulmand, le n°12 ayant inscrit un doublé. La "Danish Dynamite" compte encore faire des dégâts à Bakou avec le canonnier Dolberg en maître artificier.

La joie du Danois Kasper Dolberg, auteur d'un doublé face au Pays de Galles, le 26 juin 2021. AFP - OLAF KRAAK

(Avec AFP)

