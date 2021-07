Tour de France 2021 : le Slovène Primoz Roglic abandonne la course

Le Slovène Primoz Roglic (à gauche), distancé dans les 20 derniers kilomètres, franchit la ligne d'arrivée de la 7e étape du Tour de France, disputée entre Vierzon et Le Creusot, le 2 juillet 2021, plus de 3 minutes après son compatriote et vainqueur, Matej Mohoric

BENOIT TESSIER POOL/AFP