Euro-2021 : suivez en direct la demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark

Avec l'appui de ses supporters, l'Angleterre de Raheem Sterling se présente chez elle, à Wembley, pour gagner sa place en finale de l'Euro-2021, mais Danemark veut jouer les trouble-fêtes. Une demi-finale à suivre en direct sur France24.com à partir de 21 h (heure de Paris).

Plus de 60 000 supporters majoritairement acquis à sa cause, une demi-finale à domicile, une compétition menée de main de maître avec zéro but encaissé... L'Angleterre est dans des conditions idéales au moment d'affronter le Danemark, mercredi 7 juillet, pour glaner une place en finale de l'Euro-2021. Cependant, les Danois, impressionnants de solidarité depuis le début du tournoi, sont bien décidés à leur barrer le chemin. Suivez le match en direct à partir de 21 h (heure de Paris).

