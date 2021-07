Tour de France : Politt remporte en solo la 12e étape, Pogacar conserve le maillot jaune

L'Allemand Nils Politt a remporté en solitaire la 12e étape du Tour de France, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes, le 8 juillet 2021.

L'Allemand Nils Politt a remporté en solitaire la 12e étape du Tour de France, jeudi à Nîmes. Un résultat sans conséquence pour les premiers du classement général et notamment pour le Slovène Tadej Pogacar, qui conserve son maillot jaune.

Poussé par un vent favorable, l'Allemand Nils Politt a remporté jeudi 8 juillet à Nîmes la 12e étape du Tour de France au terme d'une échappée menée tambour battant, tandis que le porteur du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE), a terminé l'étape au sein du peloton, avec ses adversaires directs, à plus d'un quart d'heure.

Politt s'est imposé pour la première fois dans le Tour, le jour de l'abandon du leader de son équipe Bora, le Slovaque Peter Sagan. Il a signé la première victoire d'un coureur allemand dans cette édition.

Solide rouleur classé deuxième de la dernière édition de Paris-Roubaix (en 2019), Nils Politt a enlevé le deuxième succès de sa carrière, après une étape du Tour d'Allemagne 2018.

Pour le gain de l'étape, il a devancé d'une trentaine de secondes l'Espagnol Imanol Erviti et l'Australien Harry Sweeny. Le Suisse Stefan Küng a pris la 4e place avant que le Slovène Luka Mezgec devance l'Allemand André Greipel en tête d'un petit groupe.

Dans un début d'étape ultrarapide et mouvementé, en raison du vent soufflant avec force, l'échappée a pris forme après une quinzaine de kilomètres avec notamment le champion du monde Julian Alaphilippe, très vigilant.

Le groupe de 13 coureurs, composé de gros rouleurs (Bissegger, Küng, Politt, Van Moer, Erviti et Boasson Hagen entre autres), a creusé l'écart d'autant plus vite que douze équipes étaient représentées. Derrière, aucune des 11 autres formations n'a cherché à assumer la poursuite et l'équipe du maillot jaune s'est contentée de gérer l'écart.

Cap sur les remparts de Carcassonne

À 40 kilomètres de l'arrivée, Politt a provoqué la décision et a emmené avec lui Sweeny, Erviti et Küng. Le quatuor a longtemps maintenu une avance d'une trentaine de secondes sur les autres membres de l'échappée, qui ont fini par céder aux 20 kilomètres de l'arrivée.

Küng a lâché prise ensuite sur une accélération de Sweeny peu avant que Politt se détache, en puissance, sur un faux-plat montant, à 12 kilomètres de la ligne.

Forfait avant le départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Sagan, qui se rétablissait de sa chute de la 3e étape à Pontivy quand il avait été entraîné au sol par l'Australien Caleb Ewan, a expliqué avoir un genou enflé après un nouveau choc. "Je suis incapable de plier la jambe", a déclaré le septuple maillot vert du Tour, détenteur du record des victoires dans le classement par points.

Vendredi, la 13e étape traverse le Midi, de Nîmes à Carcassonne, sur un parcours de plaine de 219,9 kilomètres. Pour le Britannique Mark Cavendish, qui a passé l'étape dans le peloton, c'est une nouvelle chance d'égaler le record des (34) victoires d'étape d'Eddy Merckx.

