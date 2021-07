En direct : édition spéciale cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo 2021

Les Jeux olympiques de Tokyo débutent le 23 juillet 2021, avec un an de retard en raison de la pandémie de Covid-19.

Retardés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo s'ouvrent vendredi. Les 206 délégations défileront mais sans public pour les applaudir. Suivez en direct notre édition spéciale consacrée à la cérémonie d'ouverture.

Ils s'ouvrent finalement. Avec un an de retard, les Jeux olympiques de Tokyo débutent vendredi 23 juillet, dans le contexte particulier d'un monde vivant sous la menace du Covid-19.

Les 206 délégations défileront lors d'une cérémonie d'ouverture prévue à 11 h GMT (13 h, heure de Paris). Les détails sont tenus secrets, mais les organisateurs japonais ont d'ores et déjà prévenu qu'elle serait "plus simple et sobre".

Suivez notre édition spéciale consacrée à cet événement planétaire.

