En images : Paris inaugure sa fan zone pour les JO de Tokyo avec 2024 en ligne de mire

Les Jeux olympiques de Tokyo, inaugurés officiellement vendredi, pourront être suivis depuis une fanzone, installée au Trocadéro, juste en face de la Tour Eiffel. Reportage lors de son ouverture.

Trois ans avant d'en être la ville-hôte, Paris a déjà les yeux rivés sur les Jeux olympiques. Une fan zone a été inaugurée vendredi 23 juillet au Trocadéro. Les visiteurs peuvent y suivre les épreuves sur écran géant et s'essayer à certaines disciplines.

Les JO-2024 "vont nous faire du bien"

La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, était présente à l'inauguration. Elle a estimé que les Jeux olympiques de 2024, que "les Français soutiennent en grande majorité", "vont nous faire du bien".

"Maintenant, on va rentrer dans une phase où, finalement, les Français vont pouvoir s'approprier plus directement, plus concrètement" les Jeux, a-t-elle déclaré devant la presse sur ce site offrant diverses animations, ouvert depuis le 17 juillet jusqu'au 13 septembre.

"Je pense que les Français, la grande majorité d'entre eux soutient aujourd'hui les Jeux et sait combien les Jeux vont nous faire du bien, surtout après cette pandémie", a ajouté l'édile, alors que se déroulait la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, pour lesquels le public ne pourra pas se rendre sur les sites sportifs.

