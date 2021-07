Tokyo 2021 : la gymnaste Luciana Alvarado rend hommage au mouvement Black Lives Matter

La gymnaste costaricienne Luciana Alvarado a rendu hommage au mouvement Black Lives Matter après lors des qualifications pour le concours général des Jeux olympiques de Tokyo disputées dimanche.

Bravant le règlement du CIO, la gymnaste costaricienne Luciana Alvarado a rendu hommage au mouvement "Black Lives Matter" dimanche 25 juillet en conclusion de son enchaînement au sol lors des qualifications pour le concours général des Jeux olympiques de Tokyo.

La jeune femme de 18 ans, métis, a terminé son exercice au sol en s'agenouillant et en levant le poing droit en l'air, le bras gauche derrière le dos, reprenant la posture devenue célèbre dans les manifestations de protestation à travers le monde à la suite du meurtre de l'Américain George Floyd l'année dernière par un policier.

"J'ai voulu faire quelque chose qui rassemble les gens, pour dire l'importance de traiter chacun avec respect et dignité et que tout le monde a les mêmes droits, car nous sommes tous les mêmes, tous beaux et magnifiques. C'est la raison pour laquelle j'adore intégrer (ce mouvement) dans mes routines", a expliqué Alvarado, première Costaricienne qualifiée en gymnastique pour les Jeux olympiques.

C'est la première fois que ce geste hommage au mouvement "Black Lives Matter", déjà vu plusieurs fois dans d'autres évènements sportifs, apparaît dans une compétition internationale de gymnastique.

Le CIO frileux sur la politique

Avant le coup d'envoi des JO, le CIO a acté une série de modifications de la Charte olympique, qui fait office de loi, concernant la liberté d'expression des sportifs lors des Jeux.

Les participants aux JO peuvent désormais s'exprimer sur des sujets politiques ou sociétaux lorsqu'ils s'adressent aux médias, lors des réunions d'équipe, sur les réseaux sociaux et même juste avant les départs de leurs épreuves. Le CIO interdit néanmoins toujours de manifester pendant les épreuves, sur les podiums, pendant les hymnes ou dans le Village olympique.

Alvarado a terminé 51e lors des qualifications du concours général et ne participera pas à la finale réservée aux 24 meilleures.

